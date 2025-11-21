يرى البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، مدرب موناكو، أن بول بوجبا لاعب فريقه لم يخسر أيا من "رؤيته وفنياته"، رغم غيابه الطويل عن الملاعب، والذي بات قريبا من الانتهاء.

بوجبا غاب عن الملاعب لما يقرب من 3 سنوات بسبب الإيقاف لانتهاك قواعد المنشطات، ثم إصابته بعد انتهاء الإيقاف.

ومنذ انضمامه إلى موناكو في الميركاتو الصيفي الماضي، لم يلعب بوجبا أي مباراة رسمية مع الفريق بسبب إصابته وانتكاسه أكثر من مرة.

وفقا لما ذكرته تقارير فإن بوجبا بات جاهزا أخيرا، ومن غير المستبعد أن يلعب ضد رين يوم السبت في الدوري الفرنسي، بعدما استُدعي لأول مرة هذا الموسم ضمن القائمة.



وقال بوكونيولي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه راض عن "سلسلة التدريبات" و"الانطباعات الإيجابية" التي قدّمها نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق.

وأضاف مدرب موناكو: "لقد خاض سلسلة من الحصص التدريبية، وكانت هناك ردود فعل إيجابية".

وأوضح: "أتيحت لنا فرصة أكبر خلال فترة التوقف الدولي للعمل على جوانب تكتيكية مختلفة ومواقف خاصة بالمباريات، وقد شارك في ذلك، وهذه مؤشرات جيدة".

وأردف: "لديه الإمكانات التي تتيح له التأقلم مع ما نريده في خط الوسط، لم يفقد رؤيته ولا قدراته وقيمته الفنية".

وأتم: "علينا أن نرى ذلك في سياق المباراة، لكن هذا ينطبق على أي لاعب يعود من الإصابة".

