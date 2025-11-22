المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنريكي يعلق على تتويج حكيمي بجائزة الأفضل.. ويكشف تطورات إصابة ديمبلي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:20 م 21/11/2025
إنريكي

لويس إنريكي

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على استعداد لاعبيه لمواجهة لوهافر المقبلة، في بطولة الدوري الفرنسي 2025-2026.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد لوهافر، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي، على ملعب "حديقة الأمراء".

تصريحات إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي: "لم يكن لدينا سوى ستة لاعبين في التدريب أمس، لكننا استعدنا الجميع اليوم، ونحن سعداء بذلك. تتبقى لنا ثماني مباريات قبل العطلة الشتوية، ونحن متشوقون للعودة إلى التدريب".

وأضاف: "نسعى دائمًا للتحسن وتحقيق الفوز، ونريد البقاء في صدارة الدوري، ولا يزال أمامنا مباراتان مهمتان في دوري أبطال أوروبا قبل نهاية العام، بالإضافة إلى مباراتنا الأولى في كأس فرنسا وكأس القارات".

وتابع: "لو هافر ليس فريق متدني الترتيب؛ إنهم يحتلون المركز الـ12 بجدول الترتيب، كانت مواجهتهم في الموسم الماضي صعبة للغاية، ستكون هذه أول مباراة بعد الاستراحة، وهي دائمًا ما تكون أصعب لأننا نحتاج إلى التركيز التام".

وواصل: "في ظل هذه الظروف، الفوز هو الأهم، ندرك التوقعات بشأن مستوانا، ولكن لنكون في أفضل حالاتنا نحتاج إلى جميع اللاعبين، نحن نتقدم للأمام، والفوز هو الأهم".

وأشار: "هذا هو عامي الثالث هنا، أعتقد أن أشرف حكيمي كان على مستوى عالٍ دفاعيًا وهجوميًا، إنه ليس مجرد مدافع؛ بل يُجيد كل شيء. هذا رائع بالنسبة له، وعليه مواصلة هذا النهج، والأهم أن يكون لاعبًا مهمًا للفريق".

ولفت: "عثمان ديمبلي؟ حالته تتحسن؛ ربما سيشارك قليلًا في الحصة التدريبية اليوم، لكن علينا أن نكون حذرين ومتيقظين، وسنتكيف مع احتياجاته".

وأكمل: "ماركينيوس سيلعب مباراته رقم 500 ، احترافيته، ومهاراته الدفاعية، ومهاراته الشاملة، كل هذا من الطراز الرفيع، سيحقق إنجازًا مذهلًا، سنرى كيف سيُبلي لاحقًا".

وأتم: "بعض اللاعبين لا يتم استدعائهم خلال فترة التوقف الدولي، يتدربون في منازلهم، ويأتون أيضًا إلى مقر التدريب للعمل على بعض الجوانب، وهي جلسات لا تقتصر على الجوانب التكتيكية".

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لويس إنريكي لوهافر أشرف حكيمي

