كلام فى الكورة
أولمبيك ليون يعلن تمديد عقد حارسه الدولي المالي لاسين ديارا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:54 م 21/11/2025
ديارا حارس ليون

لاسين ديارا حارس مرمى ليون

أعلن نادي أولمبيك ليون يوم الجمعة رسميًا عن تمديد عقد حارس مرماه الشاب لاسين ديارا حتى يونيو 2028، تأكيدًا على الثقة الكبيرة في إمكانياته ومستقبله مع الفريق.

مسيرة ديارا مع ليون وصعوده الدولي

انضم لاسين ديارا إلى ليون في نوفمبر 2023 قادمًا من شاتورو بعد تدريبه في مالي مع لاكيكا.

وشارك الحارس البالغ من العمر 23 عامًا في 14 مباراة مع الفريق الرديف، ويتدرب يوميًا مع الفريق الأول، حيث أثبت نفسه كلاعب واعد إلى جانب مواطنيه دومينيك جريف وريمي ديكامب.

يعتبر ديارا لاعبًا دوليًا مع منتخب مالي، وشارك في أولمبياد 2024، كما سجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني الأول في يونيو الماضي، ما يعكس صعوده المذهل وسرعة تأقلمه مع المستويات العليا لكرة القدم.

وأكد النادي في بيانه الرسمي: "يمثل تمديد العقد دليلًا على ثقة أولمبيك ليون في قدرات لاسين ديارا ورغبتنا في دمجه بشكل دائم في مشروع النادي".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي، اضغط هنا.

الدوري الفرنسي أولمبيك ليون منتخب مالي لاسين ديارا أولمبياد 2024

