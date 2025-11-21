أعلن نادي أولمبيك ليون يوم الجمعة رسميًا عن تمديد عقد حارس مرماه الشاب لاسين ديارا حتى يونيو 2028، تأكيدًا على الثقة الكبيرة في إمكانياته ومستقبله مع الفريق.

مسيرة ديارا مع ليون وصعوده الدولي

انضم لاسين ديارا إلى ليون في نوفمبر 2023 قادمًا من شاتورو بعد تدريبه في مالي مع لاكيكا.

وشارك الحارس البالغ من العمر 23 عامًا في 14 مباراة مع الفريق الرديف، ويتدرب يوميًا مع الفريق الأول، حيث أثبت نفسه كلاعب واعد إلى جانب مواطنيه دومينيك جريف وريمي ديكامب.

يعتبر ديارا لاعبًا دوليًا مع منتخب مالي، وشارك في أولمبياد 2024، كما سجل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني الأول في يونيو الماضي، ما يعكس صعوده المذهل وسرعة تأقلمه مع المستويات العليا لكرة القدم.

وأكد النادي في بيانه الرسمي: "يمثل تمديد العقد دليلًا على ثقة أولمبيك ليون في قدرات لاسين ديارا ورغبتنا في دمجه بشكل دائم في مشروع النادي".

