المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لانس يهزم ستراسبورج ويتقاسم الصدارة مع مارسيليا في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:55 م 22/11/2025
لانس

لانس يهزم ستراسبورج

حقق فريق لانس فوزًا صعبًا على ضيفه ستراسبورج بهدف دون مقابل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

لانس يهزم ستراسبورج في الدوري الفرنسي

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 عن طريق إسمايلو جانيو، ليقود لانس لتحقيق فوزه التاسع في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وشهد اللقاء أحداثًا مثيرة على الصعيد الانضباطي، إذ أُكمل الفريقان المباراة بنقص عددي بعد طرد فالنتين باركو لاعب ستراسبورج في الدقيقة 77، وطرد مورجان جيلافوجي لاعب لانس في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز، رفع لانس رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع أولمبيك مارسيليا الذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق الأهداف فقط.

أما ستراسبورج، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع، بعد أن تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وتعادل واحد.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي، اضغط هنا.

مارسيليا الدوري الفرنسي ستراسبورج لانس لانس ضد ستراسبورج

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg