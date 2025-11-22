حقق فريق لانس فوزًا صعبًا على ضيفه ستراسبورج بهدف دون مقابل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

لانس يهزم ستراسبورج في الدوري الفرنسي

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 عن طريق إسمايلو جانيو، ليقود لانس لتحقيق فوزه التاسع في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وشهد اللقاء أحداثًا مثيرة على الصعيد الانضباطي، إذ أُكمل الفريقان المباراة بنقص عددي بعد طرد فالنتين باركو لاعب ستراسبورج في الدقيقة 77، وطرد مورجان جيلافوجي لاعب لانس في الدقيقة 95.

وبهذا الفوز، رفع لانس رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع أولمبيك مارسيليا الذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق الأهداف فقط.

أما ستراسبورج، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع، بعد أن تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وتعادل واحد.

