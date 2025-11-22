المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة بعد 26 شهرًا.. بوجبا يظهر أخيرًا بقميص موناكو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:54 م 22/11/2025
بول بوجبا

بوجبا يعود للملاعب

عاد الفرنسي المخضرم بول بوجبا، لاعب وسط موناكو، إلى الظهور مجددًا في الملاعب بعد غياب طويل امتد لأكثر من عامين، وذلك خلال مباراة فريقه أمام رين في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

بوجبا يعود للملاعب في ليلة صعبة على موناكو

وشارك بوجبا في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، بينما كان موناكو متأخرًا برباعية نظيفة على ملعب "راوزهون"، اليوم السبت.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد انضم إلى موناكو في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه احتاج فترة مطولة لاستعادة جاهزيته البدنية ومعالجة بعض المشكلات الجسدية قبل العودة للمنافسات.

ويعد هذا الظهور هو الأول لبوجبا منذ سبتمبر 2023، حين كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس قبل أن يتعرض للإيقاف بسبب انتهاك قواعد المنشطات، ثم عانى من إصابات متعددة بعد انتهاء فترة الإيقاف، ما أدى لابتعاده عن الملاعب لمدة قاربت 26 شهرًا.

ومنذ انتقاله إلى موناكو، لم يتمكن بوجبا من خوض أي مباراة رسمية بسبب الإصابات المتكررة، قبل أن يسجل اليوم أول مشاركة له بقميص الفريق.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي، اضغط هنا.

موناكو رين الدوري الفرنسي بوجبا موناكو ضد رين

