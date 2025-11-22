أفسد رين فرحة النجم الفرنسي بول بوجبا بعودته إلى الملاعب، بعدما ألحق هزيمة ثقيلة بموناكو بنتيجة 4 /1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

بوجبا يشهد سقوط موناكو أمام رين برباعية

بدأ رين المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عبد الحميد آيت بودلال في الدقيقة 20، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني بثلاثة أهداف إضافية حملت توقيع مهدي كامارا (48)، بريل إمبولو (73)، ولودوفيك بلاس من ركلة جزاء (83).

وتعقدت مهمة موناكو بعد طرد السويسري دينيس زكريا في الدقيقة 66، ليصبح الفريق عاجزًا عن مجاراة نسق أصحاب الأرض.

وتمكن ميكا بيريث من تسجيل هدف شرفي لموناكو في الدقيقة 95، دون أن يغير ذلك من واقع النتيجة الثقيلة.

وشهدت المباراة الظهور الأول لبول بوجبا بعد غياب دام 26 شهرًا، حيث شارك كبديل في الدقيقة 85، إلا أن عودته جاءت باهتة في ظل السقوط الكبير لفريقه.

الهزيمة الثالثة على التوالي جمدت رصيد موناكو عند 20 نقطة في المركز الثامن، بينما واصل رين صحوته محققًا الفوز الثالث على التوالي، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.