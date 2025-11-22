حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على ضيفه لوهافر بنتيجة 3-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليواصل الفريق الباريسي صحوته في البطولة.

باريس يهزم لوهافر بثلاثية في الدوري الفرنسي

افتتح كانج إن لي التسجيل للباريسيين في الدقيقة 29، قبل أن يضيف جواو نيفيس الهدف الثاني في الدقيقة 65، واختتم برادلي باركولا سلسلة الأهداف في الدقيقة 87، ليضمن للفريق فوزًا ساحقًا على ملعبه.

وبهذا الانتصار، ارتقى باريس سان جيرمان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، متقدمًا على أولمبيك مارسيليا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للفريق في البطولة.

في المقابل، توقف رصيد لوهافر عن الارتفاع بعد سلسلة نتائج إيجابية مؤخرًا، إذ كان الفريق قد حقق فوزين وتعادل في مباراتين من آخر أربع مباريات، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان اليوم.

