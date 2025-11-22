المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي بعد الفوز على لوهافر بثلاثية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:59 م 22/11/2025
باريس

باريس يهزم لوهافر

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على ضيفه لوهافر بنتيجة 3-0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليواصل الفريق الباريسي صحوته في البطولة.

باريس يهزم لوهافر بثلاثية في الدوري الفرنسي

افتتح كانج إن لي التسجيل للباريسيين في الدقيقة 29، قبل أن يضيف جواو نيفيس الهدف الثاني في الدقيقة 65، واختتم برادلي باركولا سلسلة الأهداف في الدقيقة 87، ليضمن للفريق فوزًا ساحقًا على ملعبه.

وبهذا الانتصار، ارتقى باريس سان جيرمان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، متقدمًا على أولمبيك مارسيليا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للفريق في البطولة.

في المقابل، توقف رصيد لوهافر عن الارتفاع بعد سلسلة نتائج إيجابية مؤخرًا، إذ كان الفريق قد حقق فوزين وتعادل في مباراتين من آخر أربع مباريات، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان اليوم.

للاطلاع على ترتيب الدوري الفرنسي كاملًا، اضغط هنا.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لوهافر باريس سان جيرمان ضد لوهافر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg