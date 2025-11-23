المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على لوهافر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:00 ص 23/11/2025
باريس سان جيرمان ومارسيليا

باريس سان جيرمان يقتنص الصدارة

استكملت، اليوم السبت، منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت عدة نتائج مؤثرة على ترتيب الفرق في صراع القمة والمراكز المتقدمة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء مباريات اليوم

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على ضيفه لوهافر بثلاثة أهداف دون رد، ليقتنص صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، متقدمًا على أولمبيك مارسيليا الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد (28 نقطة) ولكن بفارق الأهداف.

وفي مباراة أخرى، فاز لانس بصعوبة على ضيفه ستراسبورج بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني متساويًا مع مارسيليا، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 22 نقطة في المركز الرابع، بعد خسارته الخامسة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وتعادل واحد.

فيما أفسد فريق رين فرحة النجم الفرنسي بول بوجبا بالعودة إلى الملاعب، بعدما ألحق هزيمة ثقيلة بموناكو بنتيجة 4–1.

وبهذه الخسارة الثالثة على التوالي، تجمد رصيد موناكو عند 20 نقطة في المركز الثامن، بينما واصل رين صحوته محققًا الفوز الثالث على التوالي، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

للاطلاع على ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء مباريات اليوم، اضغط هنا.

