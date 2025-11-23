علق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي موناكو الفرنسي، على مشاركته الأولى لأول مرة منذ عامين بسبب إيقافه.

وعاد الفرنسي المخضرم بول بوجبا، لاعب وسط موناكو، إلى الظهور مجددًا في الملاعب بعد غياب طويل امتد لأكثر من عامين، وذلك خلال مباراة فريقه أمام رين في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وشارك بوجبا في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، بينما كان موناكو متأخرًا برباعية نظيفة على ملعب "راوزهون"، أمس السبت.

ويعد هذا الظهور هو الأول لبوجبا منذ سبتمبر 2023، حين كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس قبل أن يتعرض للإيقاف بسبب انتهاك قواعد المنشطات، ثم عانى من إصابات متعددة بعد انتهاء فترة الإيقاف، ما أدى لابتعاده عن الملاعب لمدة قاربت 26 شهرًا.

تعليق بوجبا

وقال بوجبا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "عندما رأيتُ الجمهور يقف ويصفق، لم أتخيل يومًا أن يحدث ذلك، أشعر بالارتياح لعودتي للعب كرة القدم، أكثر ما أحبه في العالم".

وأضاف: "لكن لا يزال أمامي الكثير لأستعيد لياقتي وأتمكن من لعب 90 دقيقة كاملة، إذا لم أقدّم أداءً جيدًا مع موناكو، فسأنسى أمر المنتخب الفرنسي".

واختتم لاعب خط الوسط الفرنسي: "أؤمن بنفسي وقدراتي، ولأنني كنت أعلم أنني لم أخطئ ولم يكن ذلك خطأي، لم أفقد الأمل أبدًا".