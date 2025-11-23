المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنريكي: الأهم هو الفوز بعد التوقف الدولي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:26 م 23/11/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

اعترف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بصعوبة استعادة الإيقاع بعد فترة التوقف الدولي، وذلك عقب فوز فريقه على لوهافر بثلاثية نظيفة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي إن الفريق لم يكن في أفضل حالاته خلال الشوط الأول، موضحًا: "أهم ما خرجنا به هو النتيجة. افتقرنا للدقة في الشوط الأول، لكن الفوز مهم جدًا بالنسبة لنا وهذه النقاط الثلاث ضرورية".

وأكد المدرب الإسباني أن الأولوية في الوقت الراهن هي تحقيق النتائج قبل مواجهة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا، مضيفًا: "نسعى للتحسن وأن نقدم كرة أفضل، لكن حاليًا المهم هو الفوز لأن أمامنا مباراة حاسمة في دوري الأبطال. كان من الضروري استعادة الصدارة ونحتاج لمواصلة العمل".

من جانبه، شدد الحارس لوكاس شوفالييه على أن المباراة لم تكن سهلة كما توحي النتيجة، وقال: "عند رؤية 3-0 قد يعتقد البعض أنها مباراة مريحة، لكنها كانت صعبة جدًا. تعرضنا للضغط ونعرف أن المباريات بعد التوقف الدولي تكون دائمًا معقدة".

وأبدى شوفالييه سعادته بالفوز والخروج بشباك نظيفة، مضيفًا: "نعم أنا سعيد. فزنا بثلاثية، حافظنا على نظافة المرمى وبقينا في الصدارة. هذا يمنحنا دفعة إيجابية. لعبنا الكثير من المباريات منذ أغسطس وما زال أمامنا الكثير، لذا سنتعافى جيدًا استعدادًا للمواجهة القادمة".

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي إنريكي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg