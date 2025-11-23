إنريكي: الأهم هو الفوز بعد التوقف الدولي

اعترف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بصعوبة استعادة الإيقاع بعد فترة التوقف الدولي، وذلك عقب فوز فريقه على لوهافر بثلاثية نظيفة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي إن الفريق لم يكن في أفضل حالاته خلال الشوط الأول، موضحًا: "أهم ما خرجنا به هو النتيجة. افتقرنا للدقة في الشوط الأول، لكن الفوز مهم جدًا بالنسبة لنا وهذه النقاط الثلاث ضرورية".

وأكد المدرب الإسباني أن الأولوية في الوقت الراهن هي تحقيق النتائج قبل مواجهة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا، مضيفًا: "نسعى للتحسن وأن نقدم كرة أفضل، لكن حاليًا المهم هو الفوز لأن أمامنا مباراة حاسمة في دوري الأبطال. كان من الضروري استعادة الصدارة ونحتاج لمواصلة العمل".

من جانبه، شدد الحارس لوكاس شوفالييه على أن المباراة لم تكن سهلة كما توحي النتيجة، وقال: "عند رؤية 3-0 قد يعتقد البعض أنها مباراة مريحة، لكنها كانت صعبة جدًا. تعرضنا للضغط ونعرف أن المباريات بعد التوقف الدولي تكون دائمًا معقدة".

وأبدى شوفالييه سعادته بالفوز والخروج بشباك نظيفة، مضيفًا: "نعم أنا سعيد. فزنا بثلاثية، حافظنا على نظافة المرمى وبقينا في الصدارة. هذا يمنحنا دفعة إيجابية. لعبنا الكثير من المباريات منذ أغسطس وما زال أمامنا الكثير، لذا سنتعافى جيدًا استعدادًا للمواجهة القادمة".