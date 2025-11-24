مصطفى محمد بديلاً في تشكيل نانت ضد لوريان بالدوري الفرن

المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصطفى محمد بديلاً.. العربي يقود تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:27 م 23/11/2025
مصطفى محمد بديلاً في تشكيل نانت ضد لوريان بالدوري الفرنسي

يجلس المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، على مقاعد البدلاء، خلال مباراة فريقه، نانت أمام لوريان، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي 2025-2026.

ويستضيف نانت نظيره لوريان، في مباراة قوية ومصيرية مساء اليوم الأحد، على ملعب لا بوجوار، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

ويعول الفريق الأصفر الكناري على تألق الثنائي المتألق، المصري، مصطفى محمد، والمغربي يوسف العربي، من أجل انتزاع النقاط الثلاث أمام لوريان.

وسجل مصطفى محمد هدفين هذا الموسم رفقة نادي نانت، بينما ساهم بشكل مباشر في إحراز 35 هدفًا بجميع المسابقات، مع نانت طوال مسيرته.

وسيكون الفوز بمباراة اليوم أمرًا ضروريًا لكل فريق؛ حيث يضمن نانت الهروب إلى المنطقة الدافئة بوسط الجدول، بينما يتيح أي انتصار لـ لوريان الابتعاد عن مراكز المؤخرة بجدول الترتيب.

مصطفى بديلاً في مباراة نانت أمام لوريان

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: أميان - أوازييم - تاتي – كوزا - لوبيز.

خط الوسط: كوون – موانجا - تابيبو.

ثلاثي الهجوم: لاهدو – يوسف العربي – أبلين

البدلاء: مصطفى محمد – كارلجرين – سانتونز – هونج - كامارا – جيراسي – راداكوفيتش – ديوف.

ويتواجد فريق نانت في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 10 نقاط، من خوض 12 مباراة، فاز فى مباراتين، تعادل 4، وخسر 6 آخرين، سجل 11 هدفًا واستقبل 18.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد لوريان في المركز الـ17 برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراتين، تعادل 4، وخسر 6، سجل 14 هدفًا وتلقى 26 هدفًا.

نانت الدوري الفرنسي لوريان تشكيل نانت الرسمي ، مصطفى محمد

