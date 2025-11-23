أسدل الستار على مباريات اليوم الأحد، في ختام الجولة الثالثة عشرة، من عمر بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2025-2026، والذي شهد عدة نتائج مثيرة.

ولعب فريق نانت المحترف بصفوفه نجمنا المصري، مصطفى محمد، ضد لوريان، كما تواجه ستاد بريست مع ضيفه ميتز.

وحل أولمبيك ليون ضيفًا على أوكسير، فيما التقى تولوز مع نظيره أنجيه، وأخيرًا استضاف فريق باريس إف سي منافسه ليل.

نانت يتعادل مع لوريان

شارك النجم الدولي المصري مصطفى محمد، في تعادل فريقه، نانت، أمام لوريان، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وخيم التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، على مباراة نانت ولوريان، على ملعب "لا بوجوار"، في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي 2025-2026.

ويتواجد نانت في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 11 نقطة، يليه لوريان في المركز الـ17 بنفس الرصيد، عقب مرور 13 جولة.

ليون يتعثر أمام أوكسير

واصل فريق أولمبيك ليون نزيف النقاط، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره أوكسير، لدون أهداف، في الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الفرنسي، على ملعب "آبي ديشامب".

وبقي ليون بلا فوز للجولة الرابعة على التوالي، مكتفياً بثلاثة تعادلات وخسارة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما يقبع أوكسير في قاع الترتيب، برصيد 8 نقاط فقط.

بريست يتغلب على ميتز

انتصر فريق بريست على ضيفه ميتز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي، على ملعب "فرانسيس لو بلي".

أحرز ثلاثية ستاد بريست كلاً من باتي مبوبي، كاموري دومبيا، ورومان ديل كاستيو، بينما سجل هدفي ميتز هيورهي تسيتايشفيلي، وسومايلا كوليبالي لاعب ليون بالخطأ في مرماه.

ورفع بريست رصيده بهذا الانتصار إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ميتز عند 11 نقطة، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

أنجيه ينتصر على تولوز

اقتنص فريق أنجيه فوزًا ثمينًا من أنياب نظيره تولوز، بهدف نظيف أحرزه المغربي ياسين بلخادم في المباراة التي جمعتهما على تولوز البلدي، في الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري.

رفع أنجيه رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، متساويًا في الرصيد مع تولوز، الذي يحتل المرتبة العاشرة في جدول الترتيب.

ليل يكرم وفادة باريس

حقق فريق ليل فوزًا عريضًا على منافسه باريس، برباعية مقابل هدفين، في مباراة الجولة الـ13 من عمر الدوري الفرنسي، على ملعب "بيير ماوروي".

سجل أهداف ليل كل من أوليفييه جيرو "هدفين" وعيسى ماندي، وماريوس بروهولم، بينما سجل ثنائية باريس ويليام جوبلز ولوان دوسيه.

رفع فريق باريس رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد باريس عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.