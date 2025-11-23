المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يحلق في الصدارة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:48 م 23/11/2025
باريس

باريس سان جيرمان

ينفرد باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026، عقب انتهاء فعاليات الجولة الثالثة عشرة، مساء اليوم الأحد.

وأحرز باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا أمام نظيره لوهافر، بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطتين عن أولمبيك مارسيليا، وصيفه وأقرب ملاحقيه.

ويتواجد لينس في المركز الثالث، برصيد 28 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن ليل، صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

وعلى صعيد مراكز المؤخرة، يتواجد فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، في المركز الخامس عشر، برصيد 11 نقطة.

ويتساوى نانت في الرصيد مع لوريان، صاحب المركز السادس عشر، وهو نفس رصيد ميتز، الذي يتواجد في المركز السابع عشر، فيما يقبع أوكسير بالمركز الثامن عشر والأخير (8 نقاط).

طالع ترتيب الدوري الفرنسي من هنا

باريس سان جيرمان نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد أولمبيك مارسيليا ترتيب الدوري الفرنسي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg