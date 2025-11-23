ترتيب الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يحلق في الصدارة

ينفرد باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026، عقب انتهاء فعاليات الجولة الثالثة عشرة، مساء اليوم الأحد.

وأحرز باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا أمام نظيره لوهافر، بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطتين عن أولمبيك مارسيليا، وصيفه وأقرب ملاحقيه.

ويتواجد لينس في المركز الثالث، برصيد 28 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن ليل، صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

وعلى صعيد مراكز المؤخرة، يتواجد فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، في المركز الخامس عشر، برصيد 11 نقطة.

ويتساوى نانت في الرصيد مع لوريان، صاحب المركز السادس عشر، وهو نفس رصيد ميتز، الذي يتواجد في المركز السابع عشر، فيما يقبع أوكسير بالمركز الثامن عشر والأخير (8 نقاط).

طالع ترتيب الدوري الفرنسي من هنا