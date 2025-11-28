باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد باتشو

ذكرت تقارير صحفية أن الإكوادوري ويليان باتشو مدافع باريس سان جيرمان بات قريبا من تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن تفاصيل صغيرة تفصل باتشو عن التوقيع على عقد جديد مع بطل دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للتقرير، فمن المنتظر أن يمتد العقد الجديد حتى عام 2030، بعدما توصل باتشو وباريس سان جيرمان لاتفاق مبدئي على تجديد التعاقد.

وركزت المفاوضات التمهيدية على توقيع اللاعب عقدا لمدة موسمين، ليمدد عقده الحالي حتى 2031، قبل أن يتم الاتفاق على عقد لمدة أقصر.

وعلى مدار أشهر مضت، اتفق الطرفان على التفاوض بشأن تمديد التعاقد، والذي سيشمل زيادة في الراتب.

وقال اللاعب في مقابلة يوم الأربعاء عقب فوز فريقه على توتنهام بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-3، حيث سجل هدفا في الانتصار الكبير: "أتمنى أن نعلن أخبارا سارة قريبا".

وانتقل باتشو إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، ولعب منذ ذلك الحين 71 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.