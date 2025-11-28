المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقد باتشو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:47 م 28/11/2025
باتشو

ويليان باتشو

ذكرت تقارير صحفية أن الإكوادوري ويليان باتشو مدافع باريس سان جيرمان بات قريبا من تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن تفاصيل صغيرة تفصل باتشو عن التوقيع على عقد جديد مع بطل دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للتقرير، فمن المنتظر أن يمتد العقد الجديد حتى عام 2030، بعدما توصل باتشو وباريس سان جيرمان لاتفاق مبدئي على تجديد التعاقد.

وركزت المفاوضات التمهيدية على توقيع اللاعب عقدا لمدة موسمين، ليمدد عقده الحالي حتى 2031، قبل أن يتم الاتفاق على عقد لمدة أقصر.

وعلى مدار أشهر مضت، اتفق الطرفان على التفاوض بشأن تمديد التعاقد، والذي سيشمل زيادة في الراتب.

وقال اللاعب في مقابلة يوم الأربعاء عقب فوز فريقه على توتنهام بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-3، حيث سجل هدفا في الانتصار الكبير: "أتمنى أن نعلن أخبارا سارة قريبا".

وانتقل باتشو إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، ولعب منذ ذلك الحين 71 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ويليان باتشو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

57

عرضية من كوكا تصدى لها دفاع الجيش الملكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg