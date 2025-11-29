بعد تألقه مع ليون.. توليسو: لن أستسلم قبل مونديال 2026

يواصل كورينتين توليسو، لاعب وسط ليون، تقديم مستويات رائعة منذ بداية الموسم، مؤكدًا أنه مصمم على إقناع ديدييه ديشامب بمنحه فرصة المشاركة في كأس العالم.

توليسو يأمل في العودة للمنتخب الفرنسي قبل كأس العالم

ويتربع توليسو، البالغ من العمر 31 عامًا، على صدارة هدافي ليون في جميع المسابقات برصيد سبعة أهداف، من بينها ثلاثية رائعة ضد مكابي تل أبيب يوم الخميس، وهو الأداء الذي يعكس قدرته على التألق في مختلف المباريات.

وأشار الفائز بكأس العالم 2018 إلى أنه يدرك أنه ليس الخيار الأول للمنتخب الفرنسي، إذ لم يتم استدعاؤه منذ بطولة يورو 2021، لكنه مصمم على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديه حتى نهاية الموسم.

وقال توليسو خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة نانت ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي: "أشعر بندم طفيف لعدم الوصول إلى المستوى الأعلى رغم سعادتي بما حققته، أتساءل دائمًا ماذا يمكنني أن أفعل أكثر".

وأضاف: "كما يقول المدرب، لا يوجد شيء آخر يمكنني فعله سوى الاستمرار في تقديم أداء ثابت والعمل الجاد، أؤمن تمامًا أن المثابرة ستؤتي ثمارها".

ويؤكد توليسو أن حلم المشاركة في كأس العالم يمنحه دافعًا إضافيًا على أرض الملعب: "أعرف إلى أين أريد أن أذهب، أبدأ من الصفر وأحترم كل القرارات التي تتخذ، لن أستسلم، إذا تم اختياري، سأكون سعيدًا جدًا، وإذا لم أُختَر، ستكون عائلتي سعيدة".