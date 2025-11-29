سقط باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة أمام موناكو بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الفرنسي.

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على موناكو ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وأحرز تاكومي مينامينو هدف المباراة الوحيد لموناكو في الدقيقة 68 من المباراة التي أقيمت على ملعب لويس الثاني معقل فريق الإمارة الفرنسية.

وحافظ موناكو على تفوقه في النتيجة رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع الألماني تيلو كيرير في الدقيقة 80.

وكسر موناكو بهذا الفوز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، محققا فوزه السابع في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.

أما باريس سان جيرمان تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 30 نقطة، ويبقى مهددا بفقدان الصدارة حيث يلاحقه مارسيليا ولانس بتساويهما برصيد 28 نقطة قبل مباريات هذه الجولة.

طالع نتائج مباريات الدوري الفرنسي من هنا

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا