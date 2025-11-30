ينتظر هدفه الثاني.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد ليون؟

يستعد فريق ليون لاستضافة نانت مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الفرنسي.

ويتطلع نانت الذي يضم النجم الدولي المصري مصطفى محمد لتحقيق الفوز في هذه المباراة لاستعادة الثقة التي غابت عنه في آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع لوريان بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل مع لوهافر، وقبلها خسر من ميتز بنتيجة 2-0، ثم خسر من موناكو بنتيجة 5-3.

أخر انتصار حققه نانت في الدوري الفرنسي كان يوم 24 أكتوبر الماضي أمام نادي باريس إف سي بنتيجة 2-1.

ويدخل نانت هذه المباراة محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد ليون في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

مصطفى محمد ينتظر الهدف الثاني ضد ليون

وقبل هذه المباراة، لعب المهاجم المصري صاحب الـ 28 عامًا ضد أولمبيك ليون 7 مباريات انتصر مرة واحدة، وتعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم، كما سجل هدف وحيد ضده، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

بدأت مواجهات مصطفى محمد مع ليون في موسم 2022-23، واجهه فيها مرتين في بطولة الدوري الفرنسي ولم يسجل أي أهداف وانتهت المباراتين 0-0 و1-1.

أما في موسم 2023-24، تلقى مصطفى محمد الهزيمة مرتين من ليون بنتيجة 1-0 في الجولة الـ17 و3-1 في الجولة 28، ولم يسجل خلال هذا الموسم أي أهداف أمام ليون.

أما في موسم 2024-25، نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف وحيد في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الفرنسي، في لقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ولكن لقاء الجولة السابعة انتهى بخسارة نانت بنتيجة 2-0.

الانتصار الوحيد لفريق نانت على ليون وكان بمشاركة مصطفى محمد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس فرنسا موسم 2022-23، ووقتها لعب المهاجم المصري 77 دقيقة دون أن يسجل.