حقق نادي ليون فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه نانت، بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ملعب جروباما ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.

وأكمل نانت المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 43، بعد طرد لاعب خط الوسط الشاب جونيور موانجا، عقب العودة لتقنية الفيديو بسبب لعبة خطرة.

وشارك المصري مصطفى محمد في الدقيقة 89، من على مقاعد البدلاء، حيث دفع به المدرب لويس كاسترو على حساب تايليل تاتي.

وتقدم ليون بالهدف الأول عن طريق المدافع البرازيلي أبنر فينيسيوس في الدقيقة 51.

وضاعف المهاجم الأوروجواياني مارتن ساتريانو تقدم الضيوف في الدقيقة 70 من صناعة بافيل شولتس، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لصالح ليون في الدقيقة 77.

ورفع ليون رصيده إلى 24 نقطة، ارتقى بها للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وفي المقابل تجمد رصيد نانت عند 11 نقطة في المركز السادس عشر، بعد تعرضه للهزيمة السابعة هذا الموسم في المسابقة المحلية.