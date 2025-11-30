المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في بيان رسمي.. نيس يستنكر هجوم الجماهير على اللاعبين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:55 م 01/12/2025
جماهير نيس

جماهير نيس

استنكر نادي نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد عبد المنعم، أعمال العنف التي صدرت ضد اللاعبين عقب مباراة لوريان.

وخسر نيس بثلاثية مقابل هدف أمام لوريان، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وكانت بعض الجماهير، قد هاجمت اللاعبين والإطار الفني للنادي؛ بسبب استمرار النتائج السلبية.

وقال نيس في بيان رسمي: "يوم الأحد، لدى عودتهم من لوريان، استقبلهم حشد كبير خارج مركز التدريب، يتفهم النادي الإحباط الناتج عن سلسلة العروض السيئة والعروض البعيدة كل البعد عن قيمه، ومع ذلك، فإن التجاوزات التي شهدها هذا التجمع غير مقبولة وقد استُهدف العديد من أعضاء النادي".

وأضاف: "يُعرب نادي نيس عن دعمه الكامل لهم، ويُدين هذه الأفعال بأشد العبارات".

وتعرض الثنائي تيريم موفي، وجيريمي بوجا للاعتداء من قبل بعض مشجعي نيس عقب مباراة لوريان.

ويحتل نيس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة.

والجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم، يخوض المرحلة الأخيرة في التأهيل من الرباط الصليبي.

مباراة نيس القادمة
الدوري الفرنسي نيس لوريان جماهير نيس

