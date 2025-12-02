أدلى النجم الإسباني ماركو أسينسيو، جناح فنربخشة التركي، بتصريحات هامة، حول فشل تجربته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم أسينسيو لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2023 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر.

وشهد الميركاتو الشتوي للعام الماضي 2025 انتقال أسينسيو إلى أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم 2024-2025.

تألق أسينسيو مع الفيلانز، بتسجيل 8 أهداف في 21 مباراة، لكن النادي الفرنسي قرر التخلص منه نهائيًا في الصيف الماضي ببيعه إلى فنربخشة التركي.

ونجح نجم ريال مدريد السابق في استعادة بريقه بشكل لافت مع الفريق التركي، بعدما سجل 6 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم.

أسينسيو يعلق على رحيله من باريس سان جيرمان

وقال أسينسيو في تصريحات نقلتها شبكة "أونزي مونديال" الفرنسية: "آمل أن يتم اختياري بقائمة كأس العالم 2026، إنه لشرف عظيم، آمل أن يتابع لويس دي لا فوينتي الوضع عن كثب وأن أتلقى اتصالاً يخبرتي بالتواجد مع المنتخب".

وأضاف: "هدفي الوصول إلى قمة مستواي، ثم أترك القرار لمدرب إسبانيا، المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة سيكون أمرًا رائعًا، وهو هدف واضح لي هذا العام".

وواصل: "أبذل قصارى جهدي في كل مباراة، وأحاول المساهمة بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائي".

واستذكر الجناح الإسباني فترة وجوده في باريس، حيث أشار إلى دور المدرب لويس إنريكي في عدم استمراره مع الفريق، إذ أنه لم ينجح في الانسجام مع أساليب لعب المدرب.

وتابع: "أعرف لويس إنريكي جيدًا؛ لعبنا معًا في كأس العالم، وقضيت معه عامًا ونصف في باريس سان جيرمان، لا أريد أخذ الأمر على محمل شخصي، فقد حدث هذا بالفعل مع لاعبين آخرين، وأعضاء في جهازه الفني".

وأوضح: "لا أحمل أي ضغينة تجاه لويس إنريكي بعد رحيلي عن سان جيرمان، هذه الأمور واردة الحدوث في عالم كرة القدم".

وأشار أسينسيو: "في باريس سان جيرمان، حظيتُ أيضًا بأوقات جيدة، ولعبتُ بمستوى عالٍ، لكن ما كنتُ أبحث عنه هنا هو الثبات، لأنه ما يسمح لك بالوصول إلى أفضل مستوياتك".

وأكمل: "أعتقد أنني قدمت مستوى مميز رفقة أستون فيلا الموسم الماضي، وكنتُ سعيدًا جدًا، ومع هذا التحدي في فنربخشة، كنتُ أرغب في اللعب كل ثلاثة أيام، والحفاظ على مستوى عالٍ".