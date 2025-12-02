المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مارسيليا يفسد محاولات نابولي لضم جرينوود بشرط صادم

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:05 م 02/12/2025
ماسون جرينوود

ماسون جرينوود

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبرى، حول مصير ماسون جرينوود، مهاجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في ظل تألقه اللافت.

وساهم المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في تطوير أداء جرينوود بشكل واضح، ليصبح سلاحًا هجوميًا نادرًا، قادرًا على التألق في أي مركز هجومي.

وشهد الموسم الماضي إحراز جرينوود 21 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الفرنسي، كما سجل 10 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم، الأمر الذي لفت أنظار كبار أوروبا لمحاولة ضمه.

نابولي يستهدف جرينوود

وبحسب ما ذكرته شبكة "أونزي مونديال" الفرنسية فإن اسم جرينوود لا يزال مرتبطًا بإمكانية الرحيل عن صفوف مارسيليا، في الميركاتو الصيفي القادم، إلى أحد كبار أوروبا.

ويستهدف نابولي الإيطالي التعاقد مع جرينوود، حيث يعتبره "البارتينوبي" تدعيمًا مثاليًا لخط هجومه، نظرًا لامتلاكه تنوعًا هجوميًا واضحًا، إذ يمكنه اللعب كمهاجم أو على الجناح.

لكن القيمة السوقية للنجم الإنجليزي قد ارتفعت بشكل كبير، لتتجاوز الـ60 مليون يورو، مما يُمثل عائقًا أمام الأندية الإيطالية الراغبة في ضمه.

من جانبه، لن يسمح أولمبيك مارسيليا برحيل جرينوود، إلا إذا وصل عرضًا استثنائيًا. خاصة وأن مانشستر يونايتد سيحصل على نصف قيمة الصفقة.

مباراة مارسيليا القادمة
