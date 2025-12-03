أبلغ فرانك هايس المدير الفني لنادي نيس الفرنسي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد عبد المنعم، لاعبي الفريق بقراره حول استمراره مع الفريق من عدمه.

ويمر فريق نيس بفترة صعبة، حيث يتعرض لهزائم متتالية في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

قرار يهم عبد المنعم

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن فرانك هايس اجتمع مع فريقه صباح الأربعاء ولكن ليس للإعلان عن رحيله.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أخبر المدرب أخبر لاعبيه برغبته في مواصلة مهمته على رأس نادي نيس، مقتنعًا معهم بقدرتهم على تغيير الأمور.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن المدرب صاحب الـ54 عامًا، احتاج إلى يوم للتفكير قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويلعب نيس مع نظيره أنجيه، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

والجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل، في رحلة العودة من إصابة الرباط الصليبي.