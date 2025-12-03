ارتفعت حدة التوتر داخل نادي نيس الفرنسي بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من تراجع في النتائج، وهو ما وضع فرانك هايس، المدير الفني، يفكر في الرحيل عن منصبه.

وأقدمت جماهير نادي نيس، على تصرف غير مسؤول إذ اعتدت على المدير الرياضي للفريق الفرنسي وبعض اللاعبين، وأكد فرانك هايس أن الجميع في حالة من الصدمة بسبب ما حدث.

تصريحات فرانك هايس

أجرى فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس، مقابلة مع صحيفة "ليكيب" تحدث خلالها عن الأحداث التي وقعت من جانب الجماهير، والتي أدت إلى تفكيره في الرحيل عن الفريق، قبل أن يتراجع.

وقال مدرب نيس: "لا يمكننا تجاهل ما حدث، عندما أسمع من يقول إنه لم يحدث شيء مهم، هناك لاعبون تعرّضوا للضرب".

وأضاف: "لم يحصلوا على تقارير طبية بـ5 و7 أيام من دون سبب، المدير الرياضي تعرّض للضرب والبصق، فلا أحد يقل لي إن ذلك لم يحصل".

وأكمل: "يجب تحمّل المسؤوليات، وهذا لم يكن الحال، آمل أن تتحرك الأمور بجدّية يومًا ما، حتى الذين لم يتعرضوا للضرب ما زالوا مصدومين".

وأتم: "اللاعبون لا يفهمون ماذا كان سيحدث لو أن أحدهم ردّ الفعل؟ بعضهم جاء ملثّمًا ويحمل كرات البتانك (كرات حديدية) هل كانوا جاؤوا ليلعبوا البتانك؟".