كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

1 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 1
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قرار مفاجئ.. ستراسبورغ يعلن إيقاف مهاجمه الهولندي إيميجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:58 م 03/12/2025
إيمانويل إميجا

إيمانويل إيمجا

أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي، يوم الأربعاء، إيقاف مهاجمه الهولندي إيمانويل إيميجا في بيان رسمي مقتضب، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ، ما سيؤدي إلى غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

إيميجا موقوف قبل مواجهة تولوز

ويعيش إيميجا موسمًا مليئًا بالتقلبات منذ الإعلان عن انتقاله إلى تشيلسي في 12 سبتمبر الماضي، وهو القرار الذي أثار استياء جماهير ستراسبورج بشكل كبير.

وبرر المهاجم الهولندي خياره بالقول: "أريد الوصول إلى أعلى المستويات، اللعب في دوري الأبطال وكأس العالم، كان بإمكاني الانضمام لأندية تشارك في دوري الأبطال، لكن مشروع ستراسبورج وتشيلسي أقنعني، بدأنا شيئًا مميزًا هنا وأريد استكماله".

إلا أن هذه التصريحات لم تقنع الجماهير، التي وصفت اللاعب بـ"البيادق" على لافتة ظهرت خلال إحدى مباريات الفريق، لتشتعل أزمة حقيقية بينه وبين أنصار النادي.

ورغم التوتر المحيط به، قدم إيميجا أداءً بارزًا على أرض الملعب، حيث شارك في 11 مباراة هذا الموسم تحت قيادة ليام روزنيور، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، كما غاب عن 10 مباريات بسبب إصابتين في أوتار الركبة، أبعدتاه لمدة 64 يومًا.

ويأتي قرار الإيقاف في وقت يتزايد فيه الضغط من جماهير تشيلسي وصحافة إنجلترا للمطالبة بعودة اللاعب، خاصة بعد مستواه اللافت مع ستراسبورغ واستدعائه لمنتخب هولندا في نوفمبر الماضي.

تشيلسي ستراسبورج الدوري الفرنسي إيمانويل إيمجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
بيراميدز

بيراميدز

11

دفاع بيراميدز يحصل على خطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأردن

الأردن

1 1
الإمارات

الإمارات

48

التعادل للإمارات.. وجاء الهدف بعد انطلاقة من لوان بيريرا وتمريرة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت عند برونو اوليفيرا سددها قوية بوجه القدم الخارجي مرت في الزاوية الضيقة على يمين حارس الأردن إلى داخل الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
