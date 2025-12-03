أعلن نادي ستراسبورج الفرنسي، يوم الأربعاء، إيقاف مهاجمه الهولندي إيمانويل إيميجا في بيان رسمي مقتضب، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ، ما سيؤدي إلى غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

إيميجا موقوف قبل مواجهة تولوز

ويعيش إيميجا موسمًا مليئًا بالتقلبات منذ الإعلان عن انتقاله إلى تشيلسي في 12 سبتمبر الماضي، وهو القرار الذي أثار استياء جماهير ستراسبورج بشكل كبير.

وبرر المهاجم الهولندي خياره بالقول: "أريد الوصول إلى أعلى المستويات، اللعب في دوري الأبطال وكأس العالم، كان بإمكاني الانضمام لأندية تشارك في دوري الأبطال، لكن مشروع ستراسبورج وتشيلسي أقنعني، بدأنا شيئًا مميزًا هنا وأريد استكماله".

إلا أن هذه التصريحات لم تقنع الجماهير، التي وصفت اللاعب بـ"البيادق" على لافتة ظهرت خلال إحدى مباريات الفريق، لتشتعل أزمة حقيقية بينه وبين أنصار النادي.

ورغم التوتر المحيط به، قدم إيميجا أداءً بارزًا على أرض الملعب، حيث شارك في 11 مباراة هذا الموسم تحت قيادة ليام روزنيور، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، كما غاب عن 10 مباريات بسبب إصابتين في أوتار الركبة، أبعدتاه لمدة 64 يومًا.

ويأتي قرار الإيقاف في وقت يتزايد فيه الضغط من جماهير تشيلسي وصحافة إنجلترا للمطالبة بعودة اللاعب، خاصة بعد مستواه اللافت مع ستراسبورغ واستدعائه لمنتخب هولندا في نوفمبر الماضي.