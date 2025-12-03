المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد فترة توقف طويلة.. فونسيكا يستعيد مكانه على دكة ليون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:25 م 03/12/2025
باولو فونسيكا مدرب ميلان

المدرب البرتغالي باولو فونسيكا

بعد توقف دام تسعة أشهر، يستعد المدرب البرتغالي باولو فونسيكا للعودة إلى دكة بدلاء نادي ليون في مباراة الفريق المقبلة ضد لوريان نهاية هذا الأسبوع.

فونسيكا يعود لقيادة ليون وسط تغييرات بالجهاز الفني

ومن المتوقع أن يشهد الفريق تعزيزات جديدة في جهازه الفني خلال الأسابيع القادمة، حيث أعلنت صحيفة ليكيب أن نادي الرون أنهى صفقة التعاقد مع أدريان تاراسكون.

وكان تاراسكون أحد أعضاء الجهاز الفني لفونسيكا خلال فترة تدريبه لنادي ليل بين عامي 2022 و2024، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى ريمس.

ويبلغ تاراسكون من العمر 34 عامًا، ويعرف بتخصصه في تطوير اللاعبين، ومن المتوقع أن يتولى هذه المسؤولية في ليون، خلفًا لداميان ديلا-سانتا الذي غادر النادي مؤخرًا.

ليون الدوري الفرنسي باولو فونسيكا ليون ضد لوريان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
بيراميدز

بيراميدز

82

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق كهربا الإسماعيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg