بعد فترة توقف طويلة.. فونسيكا يستعيد مكانه على دكة ليون

بعد توقف دام تسعة أشهر، يستعد المدرب البرتغالي باولو فونسيكا للعودة إلى دكة بدلاء نادي ليون في مباراة الفريق المقبلة ضد لوريان نهاية هذا الأسبوع.

فونسيكا يعود لقيادة ليون وسط تغييرات بالجهاز الفني

ومن المتوقع أن يشهد الفريق تعزيزات جديدة في جهازه الفني خلال الأسابيع القادمة، حيث أعلنت صحيفة ليكيب أن نادي الرون أنهى صفقة التعاقد مع أدريان تاراسكون.

وكان تاراسكون أحد أعضاء الجهاز الفني لفونسيكا خلال فترة تدريبه لنادي ليل بين عامي 2022 و2024، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى ريمس.

ويبلغ تاراسكون من العمر 34 عامًا، ويعرف بتخصصه في تطوير اللاعبين، ومن المتوقع أن يتولى هذه المسؤولية في ليون، خلفًا لداميان ديلا-سانتا الذي غادر النادي مؤخرًا.