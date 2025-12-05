المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إنريكي يكشف تطورات إصابة حكيمي وموقفه من كأس أمم أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:17 م 05/12/2025
أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن تطورات الحالة الصحية للظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، مؤكدا أنه سيعود إلى الملاعب، عبر كأس أمم أفريقيا.

ويأمل حكيمي في المشاركة مع منتخب المغرب، ببطولة كاس أمم إفريقيا 2025، والذي يستضيفها على أرضه في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبل.

ويواصل الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان رحلة التأهيل من الإصابة، حيث يتدرب على هامش التدريبات الجماعية، في تطور وصفه مدربه لويس إنريكي بأنه "خبر سار".

إنريكي يكشف تطورات إصابة أشرف حكيمي

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ستاد رين، في الدوري الفرنسي: "إنه خبر جيد عندما يعود أي لاعب مهما كان، لا توجد معلومات إضافية حول حكيمي".

وأضاف المدرب الإسباني: "ننتظر أن يتعافى اللاعب، لكن بعد ذلك ستكون هناك كأس الأمم الإفريقية، ومن المفترض أن يعود إلى صفوف منتخب بلاده، وليس إلى الفريق".

ويخوض النجم المغربي سباقًا مع الزمن، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، منذ أن تعرض لتدخل عنيف من الجناح الكولومبي، لويس دياز، خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني بدوري الأبطال.

وظهر حكيمي بعد إصابته بالتواء شديد، وهو يرتدي حذاءً واقيًا في قدمه اليسرى خلال تسلّمه جائزة أفضل لاعب إفريقي، يوم 19 من نوفمبر الماضي.

المغرب
المغرب
أخبار إحصائيات
باريس سان جيرمان منتخب المغرب لويس إنريكي كأس أمم أفريقيا 2025 أشرف حكيمي

