كشفت تقرير إعلامية، أن هناك منافسة شرسة بين عددًا من كبار أندية أوروبا، للتعاقد مع النجم الواعد، أيوب بوادي، ذي الأصول المغربية، والذي يتألق مع نادي ليل الفرنسي.

ويحظى أيوب بوادي، لاعب الوسط الفرنسي، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي لعب 14 مباراة في الدوري الفرنسي وأربع في الدوري الأوروبي مع نادي ليل هذا الموسم، بموهبة كبيرة.

صراع بين كبار أوروبا على موهبة ليل

بحسب ما ذكرته قناة "RMC Sport" الفرنسية، فإن أيوب بوادي، يتواجد على رادار أندية آرسنال وتشيلسي، إالى جانب باريس سان جيرمان، في الميركاتو الشتوي القادم.

ورصد كل من أرسنال وتشيلسي عروضًا مغرية لضم نجم الوسط الشاب، تصل قيمتها إلى 45 مليون يورو، في انتقالات يناير المقبلة.

وتواصل أندريا بيرتا، المدير الرياضي لآرسنال، مع ممثلي اللاعب الفرنسي، والذي يرحب من جانبه بخطوة الانتقال إلى أحد كبار أوروبا، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت قناة RMC Sport إلى نية مانشستر يونايتد وليفربول في اقتحام سباق التعاقد مع أيوب بوادي، علمًا بأنه يتبقى عام ونصف على عقده مع ليل.

ويقدر باريس سان جيرمان موهبة اللاعب ذي الـ18 عامًا، لكنه يفكر في تأخير إرسال العرض الرسمي، حتى نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليل يريد أكثر من 50 مليونًا

ويرغب ليل في الاحتفاظ بخدمات بوادي، حتى نهاية الموسم، مع فتح الباب أمام تمديد عقده الحالي، لمدة تصل إلى عامين إضافيين، بحيث يستمر إلى 2029.

ويتوقع أوليفييه ليتانج، رئيس النادي الشمالي، عروضًا تتجاوز قيمتها الـ50 مليون يورو، للحصول على خدمات أيوب بوادي.

وفي سياق متصل، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يحاول إقناع نجم ليل بتمثيل أسود الأطلسي، رغم تمثيله لمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا، خلال ثماني مباريات.