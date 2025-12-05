بـ10 لاعبين.. بريست يتغلب على موناكو في الدوري الفرنسي

موناكو ضد بريست

سقط فريق موناكو في فخ الخسارة أمام ستاد بريست، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الفرنسي 2025-2026.

أقيمت فعاليات لقاء موناكو ضد بريست، في الجولة الخامسة عشرة، من عمر الدوري الفرنسي، على أرضية ملعب " فرانسيس لو بلي".

موناكو يسقط أمام بريست

ضم تشكيل موناكو كل من: "فراديكي - فاندرسون - تيزيه - ساليسو - هنريك - كمارا - كوليبالي - أكليوش - مينامينو - جولوفين - بيريت".

وجلس بول بوجبا، على مقاعد البدلاء، في مباراة موناكو ضد بريست، وتم الدفع به خلال الربع الأخير من زمن اللقاء.

واستطاع اللاعب كاموري دومبيا إحراز هدف الفوز لصالح بريست، في الدقيقة 28، ليضمن ثلاث نقاط ثمينة، على حساب موناكو.

وتعرض دوفبيك أوجوروك، لاعب بريست، للطرد خلال الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ورفع فريق استاد بريست رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد موناكو عند 23 نقطة في المركز السابع، بجدول ترتيب المسابقة، وذلك عقب مرور 15 جولة حتى الآن.