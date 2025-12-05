المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بـ10 لاعبين.. بريست يتغلب على موناكو في الدوري الفرنسي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:58 م 05/12/2025
بريست ضد موناكو

موناكو ضد بريست

سقط فريق موناكو في فخ الخسارة أمام ستاد بريست، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الفرنسي 2025-2026.

أقيمت فعاليات لقاء موناكو ضد بريست، في الجولة الخامسة عشرة، من عمر الدوري الفرنسي، على أرضية ملعب " فرانسيس لو بلي".

موناكو يسقط أمام بريست

ضم تشكيل موناكو كل من: "فراديكي - فاندرسون - تيزيه - ساليسو - هنريك - كمارا - كوليبالي - أكليوش - مينامينو - جولوفين - بيريت".

وجلس بول بوجبا، على مقاعد البدلاء، في مباراة موناكو ضد بريست، وتم الدفع به خلال الربع الأخير من زمن اللقاء.

واستطاع اللاعب كاموري دومبيا إحراز هدف الفوز لصالح بريست، في الدقيقة 28، ليضمن ثلاث نقاط ثمينة، على حساب موناكو.

وتعرض دوفبيك أوجوروك، لاعب بريست، للطرد خلال الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ورفع فريق استاد بريست رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد موناكو عند 23 نقطة في المركز السابع، بجدول ترتيب المسابقة، وذلك عقب مرور 15 جولة حتى الآن.

موناكو الدوري الفرنسي استاد بريست

