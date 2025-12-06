المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

0 0
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

التشكيل الرسمي.. باريس سان جيرمان ضد رين في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:21 م 06/12/2025
باريس سان جيرمان

باريس يواجه رين في الدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان مساء السبت فريق رين على ملعبه ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، في مباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد الهزيمة المفاجئة أمام موناكو بهدف دون رد، يسعى رجال المدرب لويس إنريكي لاستعادة الانتصارات ومواصلة الضغط على لانس المتصدر، الذي يتقدم بفارق أربع نقاط وله مباراة مؤجلة، قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا المرتقبة.

في المقابل، يدخل رين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.

تشكيل باريس سان جيرمان

واعتمد إنريكي على خطة 4-3-3، حيث يقود الهجوم كل من باركولا، لي كانج إن، وكفاراتسخيليا، وجاءت تشكيلة كالتالي:

سافونوف - زائير إيمري - ماركينيوس - باتشو - هيرنانديز - نيفيز - فيتينيا - مايولو - باركولا - لي كانج إن - كفاراتسخيليا

تشكيل رين

أما رين، فقد اعتمد على ليبول وإمبولو في خط الهجوم، وتشكلت تشكيلته على النحو التالي:

سامبا - آيت بودلال - جاكيه - براسييه - فرانكوفسكي - كامارا - رونجييه - سيسي - التعمري - ليبول - إمبولو

باريس سان جيرمان رين الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ضد رين تشكيل باريس سان جيرمان

