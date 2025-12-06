يستضيف باريس سان جيرمان مساء السبت فريق رين على ملعبه ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، في مباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بعد الهزيمة المفاجئة أمام موناكو بهدف دون رد، يسعى رجال المدرب لويس إنريكي لاستعادة الانتصارات ومواصلة الضغط على لانس المتصدر، الذي يتقدم بفارق أربع نقاط وله مباراة مؤجلة، قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا المرتقبة.

في المقابل، يدخل رين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.

تشكيل باريس سان جيرمان

واعتمد إنريكي على خطة 4-3-3، حيث يقود الهجوم كل من باركولا، لي كانج إن، وكفاراتسخيليا، وجاءت تشكيلة كالتالي:

سافونوف - زائير إيمري - ماركينيوس - باتشو - هيرنانديز - نيفيز - فيتينيا - مايولو - باركولا - لي كانج إن - كفاراتسخيليا

تشكيل رين

أما رين، فقد اعتمد على ليبول وإمبولو في خط الهجوم، وتشكلت تشكيلته على النحو التالي:

سامبا - آيت بودلال - جاكيه - براسييه - فرانكوفسكي - كامارا - رونجييه - سيسي - التعمري - ليبول - إمبولو