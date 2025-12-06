نجح فريق تولوز في إنهاء سلسلة من النتائج السلبية استمرت لست مباريات دون تحقيق أي انتصار، بعدما تغلب على ضيفه ستراسبورج بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي.

تولوز يستعيد توازنه بفوز صعب على ستراسبورج

وسجل إيمرسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة أعادت إليه التوازن قبل استئناف الجولات المقبلة.

وبهذا الفوز، رفع تولوز رصيده إلى 20 نقطة صاعدًا إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 22 نقطة في المركز الثامن، ليفشل في التقدم أكثر في جدول المسابقة.

وكان آخر انتصار لتولوز في الدوري يعود إلى 19 أكتوبر الماضي، عندما تغلب على ميتز برباعية نظيفة، قبل أن يدخل في سلسلة سلبية شهدت خسارته أمام موناكو وأنجيه، وتعادله أمام رين ولوهافر ولوريان وأولمبيك مارسيليا.