كأس العرب
الإمارات

الإمارات

1 1
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 3
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

2 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

3 5
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

2 0
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

تولوز يكسر نحس 6 مباريات ويهزم ستراسبورج في الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:10 م 06/12/2025
تولوز

تولوز يهزم ستراسبورج

نجح فريق تولوز في إنهاء سلسلة من النتائج السلبية استمرت لست مباريات دون تحقيق أي انتصار، بعدما تغلب على ضيفه ستراسبورج بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي.

تولوز يستعيد توازنه بفوز صعب على ستراسبورج

وسجل إيمرسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة أعادت إليه التوازن قبل استئناف الجولات المقبلة.

وبهذا الفوز، رفع تولوز رصيده إلى 20 نقطة صاعدًا إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 22 نقطة في المركز الثامن، ليفشل في التقدم أكثر في جدول المسابقة.

وكان آخر انتصار لتولوز في الدوري يعود إلى 19 أكتوبر الماضي، عندما تغلب على ميتز برباعية نظيفة، قبل أن يدخل في سلسلة سلبية شهدت خسارته أمام موناكو وأنجيه، وتعادله أمام رين ولوهافر ولوريان وأولمبيك مارسيليا.

الدوري الفرنسي ستراسبورج تولوز تولوز ضد ستراسبورج

