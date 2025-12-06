حقق باريس سان جيرمان فوزًا كاسحًا على ضيفه رين بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بارك دي برانس"، ليواصل حامل اللقب ضغطه القوي على لانس متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط عن لانس، فيما تجمد رصيد رين عند 24 نقطة في المركز السادس.

أحداث المباراة

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة، وفرض سيطرته مبكرًا، قبل أن يترجم تفوقه إلى هدف أول في الدقيقة 28.

وجاء الهدف عبر هجمة مرتدة سريعة انطلق فيها كفاراتسخيليا من الجناح، متجاوزًا فرانكوفسكي وآيت بودلال، قبل أن يطلق كرة قوية استقرت داخل الشباك.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد عمل جماعي مميز بدأه باركولا بتمريرة إلى نيفيس، الذي مرر بدوره إلى مايولو ليضع الكرة داخل المرمى.

انتهى الشوط الأول بتقدم مستحق لباريس سان جيرمان بفضل سيطرته الكاملة على مجريات اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني حافظ الفريق على إيقاعه الهجومي المرتفع، ليتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد خطأ فادح من الحارس سامبا الذي مرر كرة خاطئة استغلها باركولا ومررها إلى مايولو، الذي هيأ الكرة لكفاراتسخيليا ليسجل هدفه الثاني في اللقاء.

وتلقى رين ضربة إضافية في الدقيقة 75 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لجونيور جاكيه عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخل عنيف على راموس، ما جعل الفريق الضيف يواصل اللعب بعشرة لاعبين.

واستغل باريس سان جيرمان النقص العددي وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 88 عبر مباي الذي استلم الكرة على حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+2، اختتم راموس الخماسية بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ليؤكد تفوق الفريق الباريسي ويمنحه فوزًا ثمينًا يعزز به مطاردته للصدارة.