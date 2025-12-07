استكملت اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي بإقامة ثلاث مواجهات قوية أسفرت عن تغييرات مهمة في جدول الترتيب، أبرزها استمرار لانس في الصدارة واقتراب باريس سان جيرمان خطوة جديدة من القمة.

لانس يعزز صدارته بفوز ثمين على نانت

حقق لانس فوزًا مهمًا خارج الديار على نانت بنتيجة 2-1، ليحافظ على صدارته برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط مؤقتًا عن باريس سان جيرمان قبل مباراته أمام رين.

وشهد اللقاء مشاركة المصري مصطفى محمد، الذي دخل كبديل في الدقيقة 59 بدلًا من يوسف العربي، دون أن ينجح في مساعدة فريقه على تفادي الخسارة.

وبقي نانت عند 11 نقطة في المركز السادس عشر، ليدخل دائرة الخطر بشكل أكبر.

تولوز ينهي سلسلة سلبية ويتقدم في الترتيب

نجح تولوز في إنهاء سلسلة من ست مباريات دون فوز، بتغلبه على ستراسبورج 1-0.

ورفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة صاعدًا إلى المركز التاسع، بينما توقف رصيد ستراسبورج عند 22 نقطة في المركز الثامن، ليهدر فرصة التقدم نحو المراكز الأوروبية.

باريس سان جيرمان يواصل المطاردة بثلاثية في رين

وفي أبرز مباريات اليوم، حقق باريس سان جيرمان انتصارًا مهمًا على رين بخماسية نظيفة، ليواصل تضييق الخناق على لانس المتصدر.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن لانس، فيما ظل رين عند 24 نقطة في المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي كاملًا من هنا