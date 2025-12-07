المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على رين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:00 ص 07/12/2025
ليون وباريس

باريس يضيق الخناق على لانس

استكملت اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي بإقامة ثلاث مواجهات قوية أسفرت عن تغييرات مهمة في جدول الترتيب، أبرزها استمرار لانس في الصدارة واقتراب باريس سان جيرمان خطوة جديدة من القمة.

لانس يعزز صدارته بفوز ثمين على نانت

حقق لانس فوزًا مهمًا خارج الديار على نانت بنتيجة 2-1، ليحافظ على صدارته برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط مؤقتًا عن باريس سان جيرمان قبل مباراته أمام رين.

وشهد اللقاء مشاركة المصري مصطفى محمد، الذي دخل كبديل في الدقيقة 59 بدلًا من يوسف العربي، دون أن ينجح في مساعدة فريقه على تفادي الخسارة.

وبقي نانت عند 11 نقطة في المركز السادس عشر، ليدخل دائرة الخطر بشكل أكبر.

تولوز ينهي سلسلة سلبية ويتقدم في الترتيب

نجح تولوز في إنهاء سلسلة من ست مباريات دون فوز، بتغلبه على ستراسبورج 1-0.

ورفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة صاعدًا إلى المركز التاسع، بينما توقف رصيد ستراسبورج عند 22 نقطة في المركز الثامن، ليهدر فرصة التقدم نحو المراكز الأوروبية.

باريس سان جيرمان يواصل المطاردة بثلاثية في رين

وفي أبرز مباريات اليوم، حقق باريس سان جيرمان انتصارًا مهمًا على رين بخماسية نظيفة، ليواصل تضييق الخناق على لانس المتصدر.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن لانس، فيما ظل رين عند 24 نقطة في المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي كاملًا من هنا

باريس سان جيرمان نانت رين لانس مصطفى محمد ترتيب الدوري الفرنسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg