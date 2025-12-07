واصل فريق نيس الفرنسي سقوطه في المباراة التي خاضها أمام أنجيه، في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وخسر نيس في تلك المباراة بهدف نظيف، حيث سجل ياسين بلخادم هدف آنجيه الوحيد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وحاول لاعبو نيس التسجيل، لكن الفريق اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد توم لوشيت في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليفشل الفريق في إدارك هدف التعادل.

جدير بالذكر أن هذه الخسارة التي تلقاها فريق نيس هي الخسارة السابعة على التوالي في كافة المسابقات، فكان الفوز الأخير للفريق في 29 أكتوبر الماضي، حيث فاز على ليل بالدوري بثنائية نظيفة.

ويغيب محمد عبد المنعم عن فريق نيس الفرنسي منذ الموسم الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث لم يشارك اللاعب رفقة الفريق في أي مسابقة حتى اللحظة.

ويحتل نيس المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 17 نقطة، بينما تواجد أنجيه في المركز الـ 11 في الجدول برصيد 19 نقطة.

أوكسير يودع مؤخرة الترتيب بالدوري الفرنسي

من جانبه، ودع فريق أوكسير مؤخرة ترتيب جدول الدوري الفرنسي، بعد فوزه الغالي على ميتز بنتيجة 3-1.

وافتتح التسجيل في المباراة لاسين سينايوكو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الثاني العزوزي في الدقيقة 39.

واستطاع فريق ميتز أن يقلص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عن طريق هاين، لكن الشوط الثاني شهد تسجيل دانويس لاعب أوكسير الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 89.

وحصد أوكسير 3 نقاط ليودع بهم مؤخرة الجدول ويصل إلى النقطة 12 في المركز الـ 16 في جدول الترتيب.

التعادل السلبي يحسم مباراة لو هافر وباريس إف سي

وحسم التعادل السلبي مباراة لو هافر وباريس إف سي في الدوري الفرنسي، حيث عجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك خلال شوطي المباراة، بعدما أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال الـ 90 دقيقة.

وكاد لو هافر أن يحرز الأول في اللقاء في الدقيقة 79 عن طريق عيسى سوماري من ركلة جزاء، لكن اللاعب أضاع الركلة وحرم فريقه من افتتاح التسجيل.

وحصد الفريقان نقطة وحيدة، ليحتل لو هافر المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما تواجد باريس إف سي في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.