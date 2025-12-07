المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

1 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

0 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نيس يواصل سقوطه أمام أنجيه.. وأوكسير يودع مؤخرة الترتيب بالدوري الفرنسي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:03 م 07/12/2025
مباراة أوكسير وميتز

مباراة أوكسير وميتز

واصل فريق نيس الفرنسي سقوطه في المباراة التي خاضها أمام أنجيه، في إطار مواجهات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وخسر نيس في تلك المباراة بهدف نظيف، حيث سجل ياسين بلخادم هدف آنجيه الوحيد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وحاول لاعبو نيس التسجيل، لكن الفريق اضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد توم لوشيت في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليفشل الفريق في إدارك هدف التعادل.

جدير بالذكر أن هذه الخسارة التي تلقاها فريق نيس هي الخسارة السابعة على التوالي في كافة المسابقات، فكان الفوز الأخير للفريق في 29 أكتوبر الماضي، حيث فاز على ليل بالدوري بثنائية نظيفة.

ويغيب محمد عبد المنعم عن فريق نيس الفرنسي منذ الموسم الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث لم يشارك اللاعب رفقة الفريق في أي مسابقة حتى اللحظة.

ويحتل نيس المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 17 نقطة، بينما تواجد أنجيه في المركز الـ 11 في الجدول برصيد 19 نقطة.

أوكسير يودع مؤخرة الترتيب بالدوري الفرنسي

من جانبه، ودع فريق أوكسير مؤخرة ترتيب جدول الدوري الفرنسي، بعد فوزه الغالي على ميتز بنتيجة 3-1.

وافتتح التسجيل في المباراة لاسين سينايوكو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الثاني العزوزي في الدقيقة 39.

واستطاع فريق ميتز أن يقلص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول عن طريق هاين، لكن الشوط الثاني شهد تسجيل دانويس لاعب أوكسير الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 89.

وحصد أوكسير 3 نقاط ليودع بهم مؤخرة الجدول ويصل إلى النقطة 12 في المركز الـ 16 في جدول الترتيب.

التعادل السلبي يحسم مباراة لو هافر وباريس إف سي

وحسم التعادل السلبي مباراة لو هافر وباريس إف سي في الدوري الفرنسي، حيث عجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك خلال شوطي المباراة، بعدما أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال الـ 90 دقيقة.

وكاد لو هافر أن يحرز الأول في اللقاء في الدقيقة 79 عن طريق عيسى سوماري من ركلة جزاء، لكن اللاعب أضاع الركلة وحرم فريقه من افتتاح التسجيل.

وحصد الفريقان نقطة وحيدة، ليحتل لو هافر المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما تواجد باريس إف سي في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

مباراة اوكسير القادمة
الدوري الفرنسي مباريات الدوري الفرنسي نتائج مباريات الدوري الفرنسي خسارة نيس فريق نيس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نابولي

نابولي

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

18

هدف راسموس هويلوند في الدقيقة السابعة هو أسرع هدف يسجله نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ هدف فرناندو دي نابولي في الدقيقة الخامسة في الأول من أبريل عام 1989

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3

تستأنف المباراة مرة اخرى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg