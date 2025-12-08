المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب جديد لمصطفى محمد.. تقارير: نانت يستقر على إقالة كاسترو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:53 م 08/12/2025
مصطفى محمد

مصطفى محمد - لاعب نانت

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الإثنين، أن نادي نانت -الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد بين صفوفه- استقر على تعيين مدير فني جديد، بعد أن ساءت النتائج تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وحقق نانت فوزين فقط في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم من أصل 15 مباراة.

مصير كاسترو مع نانت

أوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن علاقة كاسترو بإدارة نانت انهارت تمامًا بسبب النتائج السيئة.

وشددت على أن كاسترو أصبح تحت الضغط بعد أن هبط نانت إلى المركز قبل الأخير في منافسات الدوري الفرنسي بـ11 نقطة، حيث تتجه الإدارة إلى إقالته قبل نهاية عام 2025.

وفاز نانت في مباراتين وتعادل 5 مرات وخسر في 8 مناسبات أخرى بالدوري الفرنسي 2025-2026.

مدرب جديد لمصطفى محمد

وفي السياق ذاته، ذكر تقرير من موقع Ouest-France الفرنسي أن نانت يستهدف التعاقد مع ويل ستيل.

وكتبت: "ويل ستيل الذي أقيل من تدريب ساوثامبتون في نوفمبر الماضي يظهر كخيار أول على طاولة نانت.. المدرب سبق له قيادة لانس وريمس، ولا يمانع تولي مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط في الدوري الفرنسي".

وعانى مصطفى محمد تحت قيادة لويس كاسترو، إذ شارك في 7 مباريات كأساسي و7 أخرى كاحتياطي في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، ناجحًا في تسجيل هدفين دون تقديم تمريرات حاسمة.

