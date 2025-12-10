تتصاعد حالة التوتر في غرفة ملابس الفريق الأول لنادي نانت -يضم بين صفوفه مصطفى محمد- هذا الموسم، وسط تأكيدات بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من منصبه.

وحقق نانت فوزين فقط في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم من أصل 15 مباراة.

إقالة مدرب نانت

ذكر موقع Ouest-France الفرنسي أن نانت أقال بالفعل كاسترو من تدريب الفريق الأول، رغم عدم إصدار الإعلان الرسمي حتى الآن.

وشددت على أن كاسترو أصبح تحت الضغط منذ أن هبط نانت إلى المركز قبل الأخير في منافسات الدوري الفرنسي بـ11 نقطة، حيث تصر الإدارة على رحيله قبل نهاية عام 2025.

وفاز نانت في مباراتين وتعادل 5 مرات وخسر في 8 مناسبات أخرى بالدوري الفرنسي 2025-2026.

وأشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي في السياق ذاته إلى أن التوتر تصاعد في نانت مؤخرًا بعد أن انهارت العلاقة بين الإدارة والمدرب، إذ أصبح صاحب الـ45 عامًا معزولًا داخل النادي.

وأوضح أن نانت يدرس تعيين أحمد كنتاري مؤقتًا، على أن يتم إسناد المهمة في وقت لاحق إلى ويل ستيل، المدرب السابق لريمس ولانس في الدوري الفرنسي.

موسم مصطفى محمد

عانى مصطفى محمد تحت قيادة لويس كاسترو، إذ شارك في 7 مباريات كأساسي و7 أخرى كاحتياطي في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين فقط مع نانت، بينما لم يصنع أي أهداف.