أعلن نادي نانت الفرنسي، رحيل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وحقق نانت فوزين فقط في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم من أصل 15 مباراة.

وتصاعد التوتر في نانت مؤخرًا بعد أن انهارت العلاقة بين الإدارة والمدرب، إذ أصبح صاحب الـ45 عامًا معزولًا داخل النادي.

مدرب جديد لمصطفى محمد

أكد النادي الفرنسي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، في بيان رسمي، أن الفرنسي المغربي أحمد القنطاري سيتولى تدريب نادي نانت خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو.

أحمد القنطاري كان مساعدا لأنطوان كومباريه مدرب الفريق السابق في نادي نانت من يناير إلى مايو 2025.

وسيحظى أحمد القنطاري بدعم اثنين من المساعدين - إريك بلاهيك وستيفان مانجيون - ومدرب لياقة بدنية - جيل مارامبو - وفوزي أمزال الذي سيظل في منصب مدرب حراس المرمى.

موسم مصطفى محمد

عانى مصطفى محمد تحت قيادة لويس كاسترو، إذ شارك في 7 مباريات كأساسي و7 أخرى كاحتياطي في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين فقط مع نانت، بينما لم يصنع أي أهداف.