أعلن نانت الفرنسي، وهو الفريق الذي يضم النجم المصري مصطفى محمد، رحيل مدربه لويس كاسترو وجهازه الفني بالكامل وتعيين المغربي الجنسية أحمد القنطاري.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من النتئاج المحبطة التي قام بها كاسترو مؤخرًا رفقة الفريق، ما أسفر عن اتخاذ قرار بإقالته وتعيين القنطاري مدربًا للفريق.

من هو أحمد القنطاري مدرب مصطفى محمد الجديد؟

لا يعد القنطاري غريبًا عن نادي نانت، حيث عمل كمدرب مساعد للفريق في وقت سابق حتى نهاية شهر يونيو الماضي، والذي شهد رحيل كومباريه المدير الفني السابق للفريق ومعه الجهاز بالكامل بما فيهم القنطاري.

وبالتالي، يعرف المدرب الكثير عن فريق نانت الفرنسي، في حين قد سبق له العمل في أكثر من فريق بجانب تجربته في نادي نوتنجهام فورست وهي التجربة الوحيدة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عمل كمدرب مساعد للفريق وخاض معهم 5 مباريات قبل رحيله.

وبعد الرحيل عن نوتنجهام، خاض القنطاري تجربة جديدة في الدوري القطري مع فريق الدحيل، حيث عمل كمدرب مساعد أيضًا، لكنها كانت تجربة طويلة خاض فيها المدرب 35 مباراة، قبل أن يتجه إلى الدوري الفرنسي بالدرجة الثالثة للعمل كمدرب مساعد ولكن في فريق فالنسيان.

وكانت تجربته الأولى في العمل كمدير فني داخل هذا الفريق، حيث شارك في 43 مباراة قبل أن يتجه للعمل مع كومباريه في نانت الفرنسي.

ولم يتوقع القنطاري تعيينه مدربًا لفريق نانت والاستعانة به على رأس الجهاز الجديد في خطوة جديدة من نوعها بالنسبة له، وهي الأولى له في الدوري الفرنسي بالدرجة الأولى، وبالتالي يأمل المدرب أن يحقق ما لم يحققه الآخرين ويضمن على الأقل البقاء في البطولة الموسم المقبل وتحقيق أهداف مجلس إدارة النادي.

من جانبه، يأمل مصطفى محمد مهاجم الفريق الفرنسي أن يتألق مع مدربه الجديد، بعد خوضه 14 مباراة مع الفريق سجل فيها هدفين فقط.