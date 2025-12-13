المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تياجو سيلفا: حزين بسبب الخلاف بين مبابي ونيمار.. وهدفي تدريب باريس سان جيرمان

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:51 م 13/12/2025
تياجو سيلفا

تياجو سيلفا

كشف البرازيلي تياجو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان السابق، عن وجود خلاف بين كيليان مبابي ونيمار، رغم العلاقة المميزة التي كانت تجمع بينهما في الماضي أثناء التواجد مع النادي الفرنسي، وتطرق للحديث عن مستقبله بعد اعتزال الكرة.

وقال تياجو سيلفا، في تصريحات عبر مجلة "فرانس فوتبول" نقلها "فوت ميركاتو": "لقد كانت قصة جميلة، لم أفهم سبب خلافهما، لقد كانا مقربين للغاية، ومن أكثر الأشخاص مرحًا كل يوم، لم أعد في باريس سان جيرمان، لا أعرف من منهما تسبب في الخلاف لكن الأمر أحزنني".

وأوضح تياجو سيلفا، الحديث الذي دار بينه ومبابي في 2017، حينما كان الأخير لاعبًا في موناكو، قائلًا: "مبابي قالي لي حتى لو وقع نيمار، أريد الانضمام أيضًا وأن أكون جزءًا من هذا الفريق، إذا كان بإمكانك التحدث مع الرئيس بشأن ذلك".

وأضاف سيلفا، عن هدفه المستقبلي بعد اعتزاله كرة القدم: "عندما أصبح مدربًا، وضعتُ لنفسي هدفًا، وهو تدريب كل فريق لعبتُ له لذا، تدريب باريس سان جيرمان يومًا ما، نعم، أمرٌ ممكن، وسيكون ذلك رائعًا".

وأتم: "ربما لن يحدث أبدًا، لكنني وضعتُ هذا الهدف نصب عيني، قبل التفكير في كل ذلك، أريد أن أنهي مسيرتي الكروية على أكمل وجه"

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدوري البرازيلي تياجو سيلفا

