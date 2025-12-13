ديشامب يحسم موقفه من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

كشفت تقارير صحفية، عن موقف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا من تولي رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، خلال المستقبل القريب.

وبعد مرور 14 عامًا على مقعد المدير الفني للمنتخب الفرنسي، يقترب ديدييه ديشامب، من المرحلة الأخيرة في مسيرته مع الديوك.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديشامب مع فرنسا في يوليو المقبل، وستكون بطولة كأس العالم 2026 آخر مشاركة دولية له على رأس كتيبة الديوك.

موقف ديشامب من رئاسة الاتحاد الفرنسي

وتحدث ديدييه ديشامب، الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس، صباح اليوم السبت، عن مستقبله.

وبينما سيرحل ديشامب بعد مونديال 2026، أكد مدرب المنتخب الفرنسي أنه لا يشعر بأي قلق حيال ما سيأتي بعد ذلك.

ونفى ديشامب سؤالاً خلال اجتماع الجمعية العمومية، أي طموحات لتولي منصبًا سياديًا داخل اتحاد الكرة الفرنسي.

وقال مدرب فرنسا: "شخصياً، لستُ من هواة الحنين إلى الماضي، ما زلت أشعر بالشباب، أدرك تمامًا أن هذه هي آخر مرة أظهر خلالها داخل الجمعية العمومية، وليس لدي أي طموحات لرئاسة الاتحاد".

وأتم: "طوال هذه السنوات، لطالما اعتبرتُ المنتخب الفرنسي فوق كل شيء، لم أعتبر نفسي يوماً الشخص الأهم، لطالما اعتبرتُ نفسي في خدمة الاتحاد لضمان أفضل تمثيل للمنتخب".

ويشارك منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 على رأس المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات السنغال، النرويج، والمتأهل من الملحق القاري الثاني (العراق، بوليفيا، سورينام).