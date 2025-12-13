المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديشامب يحسم موقفه من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:26 م 13/12/2025
ديشامب

ديدييه ديشامب

كشفت تقارير صحفية، عن موقف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا من تولي رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، خلال المستقبل القريب.

وبعد مرور 14 عامًا على مقعد المدير الفني للمنتخب الفرنسي، يقترب ديدييه ديشامب، من المرحلة الأخيرة في مسيرته مع الديوك.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديشامب مع فرنسا في يوليو المقبل، وستكون بطولة كأس العالم 2026 آخر مشاركة دولية له على رأس كتيبة الديوك.

موقف ديشامب من رئاسة الاتحاد الفرنسي

وتحدث ديدييه ديشامب، الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس، صباح اليوم السبت، عن مستقبله.

وبينما سيرحل ديشامب بعد مونديال 2026، أكد مدرب المنتخب الفرنسي أنه لا يشعر بأي قلق حيال ما سيأتي بعد ذلك.

ونفى ديشامب سؤالاً خلال اجتماع الجمعية العمومية، أي طموحات لتولي منصبًا سياديًا داخل اتحاد الكرة الفرنسي.

وقال مدرب فرنسا: "شخصياً، لستُ من هواة الحنين إلى الماضي، ما زلت أشعر بالشباب، أدرك تمامًا أن هذه هي آخر مرة أظهر خلالها داخل الجمعية العمومية، وليس لدي أي طموحات لرئاسة الاتحاد".

وأتم: "طوال هذه السنوات، لطالما اعتبرتُ المنتخب الفرنسي فوق كل شيء، لم أعتبر نفسي يوماً الشخص الأهم، لطالما اعتبرتُ نفسي في خدمة الاتحاد لضمان أفضل تمثيل للمنتخب".

ويشارك منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 على رأس المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات السنغال، النرويج، والمتأهل من الملحق القاري الثاني (العراق، بوليفيا، سورينام).

كأس العالم منتخب فرنسا ديدييه ديشامب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg