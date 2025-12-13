عاد نادي ستاد رين إلى طريق الانتصارات في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم بفضل اللاعب الأردني موسى التعمري الذي سجل وصنع، اليوم السبت، في مباراة الفوز (3-1) على ستاد بريست.

واستضاف رين على أرضه في روزهون بارك، ضيفه بريست، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

وبحث رين تحت قيادة المدرب حبيب بيه عن استعادة انتصاراته، بعدما تلقى هزيمة قاسية (5-0) أمام باريس سان جيرمان.

التعمري يتألق في فوز ستاد رين

تأخر رين على أرضه بهدف في الدقيقة 13 عن طريق ماما بالدي الذي استغل تمريرة دومبيا، ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى، لم يتكن الحارس سامبا من التصدي لها.

واستطاع رين أن يسجل هدفين في دقيقتين بفضل الأردني موسى التعمري، إذ استخلص الكرة من قدم المدافع كيني لالا، ليقدم تمريرة حاسمة إلى ليبول في الدقيقة 24، ثم عاد إلى استغلال خطأ المدافع ذاته، ليحرز بنفسه هدفًا في الدقيقة التالية 25 بعد أن وضع الكرة بين قدمي حارس بريست.

وفي الشوط الثاني، قضى رين على آمال ستاد بريست بهدف ثالث في الدقيقة 88 من توقيع محمد قادر ميتي.

وتقدم رين إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي بـ27 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الثالث مارسليا والرابع ليل.