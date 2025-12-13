استعاد نادي باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026، مساء اليوم السبت، بعد تفوقه (3-2) على مضيفه ميتز.

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ميتز، صاحب المركز الأخير، على ملعب سانت سيمفورين، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي

تقدم باريس سان جيرمان بهدف أول عن طريق البرتغالي جونزالو راموس في الدقيقة 31، بعدما استغل عرضية متقنة من لي كانج إن.

وفي الدقيقة 39، سجل النادي الباريسي هدفًا بفضل مواهبه الشابة، إذ نجح إبراهيم مبايي -17 عامًا- في مراوغة أحد المدافعين ثم أرسل تمريرة عرضية إلى ندجانتو -18 عامًا- ليحرز الأخير أول أهدافه على الإطلاق بالدوري الفرنسي.

وتألق اللاعب ديمينجيه في تسجيل هدف ميتز الأول في مرمى باريس سان جيرمان عند حدود الدقيقة 42، إذ صوب تسديدة رائعة على الطائر.

وأضاف سان جيرمان هدفًا ثالثًا بتسديدة لديزيري دوي في الدقيقة 63، ليصبح الفريق في وضع أفضل أمام ميتز الذي لم يتوقف عن المحاولة.

وقلص ميتز الفارق أمام باريس سان جيرمان إلى هدف وحيد، بعد أن سجل تسيتايشفيللي هدفًا في الدقيقة 81.

وبات باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بـ36 نقطة، متقدمًا بنقطتين عن لانس الذي لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع.

وظل ميتز بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة فلامنجو البرازيلي، الأربعاء المقبل 17 ديسمبر، في نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية.