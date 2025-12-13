المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب الإصابة.. موناكو يفتقد بوجبا أمام مارسيليا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:48 م 13/12/2025
بوجبا

بول بوجبا

تلقى بول بوجبا ضربة جديدة في مساعيه للعودة الكاملة إلى الملاعب، بعدما تأكد غيابه عن مواجهة موناكو المرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

تفاصيل حالة بول بوجبا

وكان لاعب الوسط الفرنسي الدولي قد بدأ يستعيد لياقته البدنية تدريجيًا عقب غياب دام عدة أشهر، وشارك كبديل في آخر ثلاث مباريات لفريقه، قبل أن يتعرض لإصابة خفيفة خلال تدريبات هذا الأسبوع، لتصبح مشاركته محل شك قبل أن يحسم غيابه رسميًا.

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لموناكو، تفاصيل حالة بوجبا، مؤكدًا أن اللاعب شعر بآلام في ركبته اليمنى أثناء الإحماء. وقال المدرب: "لم يكن في كامل جاهزيته البدنية، كان يعاني من شد بسيط في وتر الركبة، الإصابة ليست خطيرة، لكننا فضلنا عدم المجازفة به".

وبذلك، لن يكون بوجبا ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى مرسيليا لخوض اللقاء مساء الأحد، وهو ما يمثل ضربة لموناكو في مباراة قوية خارج الديار.

ويفتقد بوكونيولي في هذه المواجهة أيضًا خدمات أنسو فاتي، في حين شهدت القائمة عودة كل من كريستيان ماويسا وإريك داير.

مارسيليا موناكو الدوري الفرنسي بول بوجبا

