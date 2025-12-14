المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليون يستعيد انتصاراته في الدوري الفرنسي أمام لوهافر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:17 م 14/12/2025
ليون

من مباراة ليون ولوهافر

استعاد نادي أولمبيك ليون انتصاراته في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، اليوم الأحد، بالفوز (1-0) على لوهافر.

واستضاف ليون على أرضه، لوهافر، في مباراة أقيمت ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

ليون يهزم لوهافر في الدوري الفرنسي

نجح ليون في العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الفرنسي أمام لوهافر، بعد خسارة مخيبة في الجولة الماضية (1-0) أمام لوريان.

وفرض لوهافر التعادل السلبي على ليون في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليون من هز شباك لوهافر في الدقيقة 52 بفضل هدف اللاعب سولتش من ضربة رأسية متقنة، إثر عرضية من موريرا.

ويدين ليون بالفضل في تفوقه على لوهافر إلى تصديات الحارس دومينيك جريف الذي حرم الضيوف من التسجيل، بعد تصديه لركلة جزاء.

وبات ليون بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026 برصيد 29 نقطة.

 

