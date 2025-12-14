ليون يستعيد انتصاراته في الدوري الفرنسي أمام لوهافر

استعاد نادي أولمبيك ليون انتصاراته في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، اليوم الأحد، بالفوز (1-0) على لوهافر.

واستضاف ليون على أرضه، لوهافر، في مباراة أقيمت ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

ليون يهزم لوهافر في الدوري الفرنسي

نجح ليون في العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الفرنسي أمام لوهافر، بعد خسارة مخيبة في الجولة الماضية (1-0) أمام لوريان.

وفرض لوهافر التعادل السلبي على ليون في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليون من هز شباك لوهافر في الدقيقة 52 بفضل هدف اللاعب سولتش من ضربة رأسية متقنة، إثر عرضية من موريرا.

ويدين ليون بالفضل في تفوقه على لوهافر إلى تصديات الحارس دومينيك جريف الذي حرم الضيوف من التسجيل، بعد تصديه لركلة جزاء.

وبات ليون بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025-2026 برصيد 29 نقطة.