الفوز السادس على التوالي.. لانس يستعيد صدارة الدوري الفرنسي أمام نيس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:38 م 14/12/2025
لانس

من مباراة لانس ونيس

استعاد نادي لانس صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالفوز على نيس، بثنائية نظيفة.

والتقى لانس ونيس على ملعب بولار دولولي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

لانس يهزم نيس في الدوري الفرنسي

واصل لانس انتصاراته في منافسات الدوري الفرنسي أمام نيس، ليحقق الفوز السادس على التوالي.

واستطاع المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد أن يضع لانس في المقدمة، بهدف في الدقيقة 15 من ضربة رأسية متقنة.

واستمر تفوق لانس في الشوط الثاني الذي لم يتمكن خلاله نيس من تقديم أي خطورة هجومية، قبل أن يضيف إدوارد هدفًا ثانيًا عند حدود الدقيقة 57 من رأسية جديدة.

وعاد لانس إلى صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، متقدمًا بنقطة وحيدة عن الوصيف باريس سان جيرمان.

ويواصل نيس معاناته في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليهبط إلى المركز الثالث عشر، علمًا بأنه خسر آخر 9 مباريات في جميع المسابقات الرسمية.

 

الدوري الفرنسي نيس لانس

