شهدت منافسات الدوري الفرنسي، مساء اليوم الأحد، مباراة مجنونة بين أوكسير وليل على ملعب آبي ديشامب.

والتقى أوكسير وليل، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

مباراة مجنونة بين أوكسير وليل

بدأ ليل تسجيل الأهداف في وقت مبكر عبر هاكون هارالدسون في الدقيقة 9، ليتقدم على أوكسير بهدف وحيد في الشوط الاول.

وعانى ليل مع اقتراب الشوط الأول من نهايته بحصول ناثان نجوي على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 39، بعدما منع أحد اللاعبين من الانفراد بالمرمى.

وفي الشوط الثاني، استغل أوكسير حالة النقص العددي في صفوف ليل، ليتعادل في الدقيقة 57 من رأسية لسينايوكو.

وأصبح الفريقان متساويان في عدد البطاقات الحمراء في الدقيقة 60، بعد طرد أكبا.

وتقدم أوكسير لأول مرة بهدف عكسي من توقيع الكونجولي شانسيل مبيمبا في الدقيقة 66.

وزادت الإثارة، بعد أن تعادل الجزائري نبيل بن طالب من تسديدة رائعة في الدقيقة 77، ثم تقدم ليل مجددًا في الدقيقة 80 عن طريق سوريبا دياون.

وسجل أوكسير هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83 نفذها سينايوكو، لتصبح النتيجة (3-3).

وأحرز بنجامين أندريه هدف فوز ليل من ضربة رأسية في الدقيقة 86، حقق بها فوزًا مستحقًا على أوكسير.

وشهدت الدقيقة 88 طرد ثنائي جديد بعد شجار بين بييرو وأسامة العزوزي، ليكمل كل فريق مباراته بـ9 لاعبين.

وأصبح ليل في المركز الثالث بـ32 نقطة، بينما تستمر معاناة أوكسير في الدوري الفرنسي، إذ يحتل المركز السادس عشر.