مارسيليا يحسم قمة الدوري الفرنسي أمام موناكو

حسم نادي أولمبيك مارسيليا قمة مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026 أمام موناكو، بهدف نظيف، في قمة جمعتهما على ملعب فيلودروم.

وابتسمت الأرض لصاحبها هذا المساء بعد أن سجل الجناح ماسون جرينوود هدف فوز مارسيليا في الدقيقة 82، مع إلغاء هدفين لموناكو في الدقيقتين 51 و80 على الترتيب.

وتأخرت بداية مباراة مارسيليا وموناكو 11 دقيقة، بعد أن حجبت الألعاب النارية التي أشعلها الجمهور الرؤية تمامًا في الظهور الأخير على ملعب فيلودروم هذا العام 2025.

وتقدم مارسيليا نحو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ32 نقطة، مقابل 23 نقطة لموناكو الذي تراجع هذا الأسبوع إلى المركز التاسع.

تشكيل مباراة مارسيليا وموناكو

- تشكيل مارسيليا: جيرونيمو رولي، بنيامين بافارد، مايكل موريللو، نايف أكرد، ليوناردو بيلاردي، آرثر فيرميرين، كوندوجبيا، بيير إميل هويبيرج، تيموثي وياه، ماسون جرينوود، بيير إيميريك أوباميانج.

- تشكيل موناكو: لوكاس هراديكي، كامبوس فاندرسون، محمد ساليسو، ثيلو كيرير، كايو هنريكي، لامين كامارا، دينيس زكريا، ألكسندر جولوفين، ماجنيس أكليوش، تاكومي مينامينو، فولارين بالوجان.

الأرض تبتسم لمارسيليا أمام موناكو

فشل أوباميانج في استغلال عرضية خطيرة من جرينوود في الدقيقة 4، لتمر الكرة أمامه دون أن يلمسها مهاجم مارسيليا.

وتصدى حارس موناكو لتسديدة أوباميانج من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5.

ومرت تسديدة موريلو من خارج منطقة الجزاء بجانب مرمى موناكو في الدقيقة 6، حيث واصل صاحب الأرض محاولاته الهجومية.

وصوب جرينوود تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، مرت بعيدًا عن المرمى.

واستمرت أفضلية مارسيليا بعد أن سدد تيموثي وياه كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، أنقذها حارس موناكو في الدقيقة 20.

واستفاق موناكو في الدقائق التالية، ليصبح أكثر خطورة مع تسديدة مينامينو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42، تصدى لها حارس مارسيليا.

وتألق حارس مارسيليا في إيقاف خطورة جولوفين، بعد أن سدد الروسي كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل موناكو هدفًا من تسديدة صاروخية لكامارا في الدقيقة 51 قبل إلغائه بداعي التسلل، ما أيدته تقنية الـVAR.

وعادت الأفضلية مجددًا إلى مارسيليا، حيث سدد بايكساو كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59، تصدى لها الحارس.

ومرت تسديدة فيرميرين أعلى عارضة موناكو في الدقيقة 66.

وضغط مارسيليا بقوة، ليهدر 3 فرص محققة في الدقائق بين 68 و71، إثر تسديدتين من جرينوود، واحدة أعلى العارضة، والثانية تصدى لها حارس موناكو الذي نجح أيضًا في إيقاف خطورة أوباميانج في الفرصة الثالثة.

وأهدر مينامينو هدفًا في الدقيقة 75 بعد أن صوب تسديدة أرضية، تعملق حارس مارسيليا في إبعادها عن المرمى.

وأحرز موناكو هدفًا جديدًا في الدقيقة 80 عن طريق بالوجون، ألغى أيضًا بداعي التسلل بعد العودة إلى الـVAR.

وفي الدقيقة 82، ابتسمت الأرض لصاحبها بعد أن سجل ماسون جرينوود هدفًا لمارسيليا من تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، إثر عرضية أرضية متقنة أرسلها له هويبيرج.

وتألق رولي في التصدي لمحاولة خطيرة لموناكو في الدقيقة 87، ليبقي شباك مارسيليا نظيفة.

واستمر تألق الحارس رولي أمام هجمات موناكو، ليتصدى لكرتين في محاولة واحدة بالدقيقة 90.