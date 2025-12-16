أصبح نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ملزمًا بدفع 61 مليون يورو إلى اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، بعد عام ونصف من القضايا المتبادلة بين الطرفين.

وكان مبابي لاعبًا لباريس سان جيرمان بين 2017 و2024 قبل انضمامه مجانًا إلى ريال مدريد.

مبابي يهزم باريس سان جيرمان قضائيا

كشف راديو مونت كارلو الفرنسي أن مجلس العمل أمر باريس سان جيرمان بدفع 61 مليون يورو لمبابي، كرواتب ومكافآت غير مدفوعة.

وأضاف أن مجلس العمل قرر أيضًا إلزام باريس سان جيرمان بنشر الحكم بالكامل لمدة شهر كامل على الصفحة الأولى من الموقع الرسمي.

وأوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي كواليس القضايا المتبادلة بين مبابي وباريس سان جيرمان، حيث كتبت: "الأزمة بدأت عندما طالب اللاعب بـ55 مليون يورو كرواتب غير مدفوعة، والنادي رفض بحجة أن كيليان وعد بعدم الرحيل مجانًا إلى ريال مدريد".

وفي هذا الصدد، نقل الموقع نفسه تصريحات على لسان محامي مبابي: "إنها المرة الثالثة التي يتم فيها تأكيد هذا الحكم ضد نادي باريس سان جيرمان.. المحكمة أمرت بالتنفيذ الفوري، ونأمل أن يفعل النادي ذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى التنفيذ القضائي".

يشار إلى أن مبابي خاض 308 مباريات رسمية مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها 256 هدفًا وقدم 110 تمريرات حاسمة، محققًا 15 لقبًا محليًا.