ذا بيست 2025.. لويس إنريكي يكلل مجهوده مع باريس سان جيرمان بجائزة الأفضل

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:31 م 16/12/2025
لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

لويس إنريكي

توج المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدرب الفني لنادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في عام 2025 خلال حفل "ذا بيست" والمقدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأقيم حفل الأفضل "ذا بيست" 2025، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

لويس إنريكي المدرب الأفضل

حصل المدرب لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، على جائزة المدرب الأفضل "ذا بيست" 2025، بعد أن قاد فريق العاصمة الفرنسية لتحقيق الخماسية التاريخية.

وتوج باريس سان جيرمان، تحت قيادة لويس إنريكي في 2025، بعدة ألقاب هي، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، كأس السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا.

ويعد لقب دوري أبطال أوروبا، هو الأغلى لفريق باريس سان جيرمان، إلى جانب السوبر الأوروبي، إذ توج بهما النادي الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان باريس سان جيرمان قريبًا من حصد اللقب السادس، إلا إنه سقط في فخ الهزيمة أمام تشيلسي في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية.

ويترقب إنريكي التتويج بالبطولة السادسة له في الموسم، حينما يضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال، غدًا الأربعاء.

وتنافس لويس إنريكي مع العديد من المدربين، هم، خافيير أجيري (المكسيك)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، هانسي فليك (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، روبرتو مارتينيز (البرتغال) وآرني سلوت (ليفربول).

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لويس إنريكي إنريكي

