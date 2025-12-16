المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

ذا بيست 2025.. ديمبلي أفضل لاعب في العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:09 م 16/12/2025
ديمبلي

ديمبلي

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز "ذا بيست" لعام 2025.

وتم اختيار نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي كأفضل لاعب لعام 2025 من قبل الفيفا.

وكوفئ المهاجم المتميز بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، حيث كان بمثابة تميمة حظ خلال مسيرة النادي نحو أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ستة أخرى خلال البطولة الأوروبية.

وكان ديمبيلي الذي نال لقب أفضل لاعب في موسم 2024/25 في كل من البطولة القارية والدوري الفرنسي، عنصراً أساسياً في فوز باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية.

كما ساهم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في وصول الفريق إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية.

وتفوق النجم الفرنسي على 10 لاعبين آخرين كانوا يتنافسون على الجائزة من ضمنهم محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتفوق ديمبلي على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بجانب 9 لاعبين آخرين هم: أشرف حكيمي وفيتينيا ونونو مينديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، لامين يامال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، كيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، كول بالمر من تشيلسي الإنجليزي وهاري كين من بايرن ميونخ الألماني.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
ذا بيست عثمان ديمبلي

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مصر

مصر

0 0
نيجيريا

نيجيريا

23

إمام عاشور سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع ومرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
