ذا بيست 2025.. ديمبلي أفضل لاعب في العالم

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل جوائز "ذا بيست" لعام 2025.

وكوفئ المهاجم المتميز بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان، حيث كان بمثابة تميمة حظ خلال مسيرة النادي نحو أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ستة أخرى خلال البطولة الأوروبية.

وكان ديمبيلي الذي نال لقب أفضل لاعب في موسم 2024/25 في كل من البطولة القارية والدوري الفرنسي، عنصراً أساسياً في فوز باريس سان جيرمان بالثلاثية المحلية.

كما ساهم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في وصول الفريق إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية.

وتفوق النجم الفرنسي على 10 لاعبين آخرين كانوا يتنافسون على الجائزة من ضمنهم محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتفوق ديمبلي على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بجانب 9 لاعبين آخرين هم: أشرف حكيمي وفيتينيا ونونو مينديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، لامين يامال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، كيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، كول بالمر من تشيلسي الإنجليزي وهاري كين من بايرن ميونخ الألماني.