المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"حفل بلا نجوم".. غياب لافت للفائزين بجوائز الأفضل في 2025

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:14 م 16/12/2025
ديمبلي

عثمان ديمبلي

أسدل الستار على فعاليات حفل جوائز الأفضل في عام 2025، والمُقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي أقيم في العاصمة القطرية، الدوحة.

ووقع الاختيار على دوناروما كأفضل حارس في العام، وهي هي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

وفاز سانتياجو مونتيل لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025، وهي الجائزة التي نافس عليها عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي، وفاركو السابق.

بينما توج الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025.

وأخيرًا، توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

حضور ضعيف لحفل جوائز الأفضل 2025

شهد حفل جوائز الأفضل في عام 2025 هدوءًا لافتًا على صعيد الفعاليات وحضور النجوم، لا سيما الفائزين بجوائز "ذا بيست".

وحضر الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، والفائز بجائزة الأفضل هذا العام، إلى حفل "فيفا" من أجل تسلم الجائزة.

واكتفى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، والذي يتواجد في الدوحة حاليًا، لخوض نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025 أمام فلامنجو البرازيلي، بإرسال مندوبًا عنه لاستلام الجائزة.

رسالة من وراء الشاشة

ظهر الإيطالي جيانلويجي دوناروما، نجم مانشستر سيتي، وأفضل حارس مرمى لعام 2025، بالظهور عبر فيديو مصور، للتعليق على فوزه بالجائزة.

وقال دوناروما في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة وأود أن أشكر كل من صوّت لي".

وأضاف: "أشعر بفخرٍ كبير لاختياري الأفضل في العالم، ومتقدمًا على حراس مرمى رائعين أكنّ لهم احترامًا وتقديرًا كبيرين".

وواصل: "لقد كان عامًا لا يُصدَّق، سيبقى حيًّا في ذاكرتي طويلًا، ومن المؤثر حقًا أن يتم الاعتراف بدوري في النجاحات التي تحققت خلال تلك الفترة".

واختتم الحارس الإيطالي بالقول: "سأقدّر هذا التقدير كثيرًا، وأتطلع الآن إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع فريقي الجديد مانشستر سيتي".

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم لويس إنريكي عثمان ديمبلي جيانلويجي دوناروما ذا بيست 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
نيجيريا

نيجيريا

20

دفاع منتخب نيجيريا يحصل على خطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg