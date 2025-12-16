أسدل الستار على فعاليات حفل جوائز الأفضل في عام 2025، والمُقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي أقيم في العاصمة القطرية، الدوحة.

ووقع الاختيار على دوناروما كأفضل حارس في العام، وهي هي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

وفاز سانتياجو مونتيل لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025، وهي الجائزة التي نافس عليها عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي، وفاركو السابق.

بينما توج الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025.

وأخيرًا، توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

حضور ضعيف لحفل جوائز الأفضل 2025

شهد حفل جوائز الأفضل في عام 2025 هدوءًا لافتًا على صعيد الفعاليات وحضور النجوم، لا سيما الفائزين بجوائز "ذا بيست".

وحضر الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، والفائز بجائزة الأفضل هذا العام، إلى حفل "فيفا" من أجل تسلم الجائزة.

واكتفى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، والذي يتواجد في الدوحة حاليًا، لخوض نهائي كأس إنتركونتينينتال 2025 أمام فلامنجو البرازيلي، بإرسال مندوبًا عنه لاستلام الجائزة.

رسالة من وراء الشاشة

ظهر الإيطالي جيانلويجي دوناروما، نجم مانشستر سيتي، وأفضل حارس مرمى لعام 2025، بالظهور عبر فيديو مصور، للتعليق على فوزه بالجائزة.

وقال دوناروما في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة وأود أن أشكر كل من صوّت لي".

وأضاف: "أشعر بفخرٍ كبير لاختياري الأفضل في العالم، ومتقدمًا على حراس مرمى رائعين أكنّ لهم احترامًا وتقديرًا كبيرين".

وواصل: "لقد كان عامًا لا يُصدَّق، سيبقى حيًّا في ذاكرتي طويلًا، ومن المؤثر حقًا أن يتم الاعتراف بدوري في النجاحات التي تحققت خلال تلك الفترة".

واختتم الحارس الإيطالي بالقول: "سأقدّر هذا التقدير كثيرًا، وأتطلع الآن إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع فريقي الجديد مانشستر سيتي".